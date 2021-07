Alberto Fernández anunció un bono de $5.000 para jubilados

Miércoles, 14 de julio de 2021

El mandatario encabezó este martes un acto en Lomas de Zamora donde anunció las mejoras para los jubilados.





El presidente Alberto Fernández encabezó este martes en Lomas de Zamora un acto donde anunció el pago de un bono de $ 5.000 con beneficios para jubilados. La actividad empezó a las 17 en el club Social y Deportivo Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.



Durante el acto Alberto Fernández afirmó que su intención es que los jubilados "vivan dignamente", y agregó que no se arrepentía de "haber elegido la gente" por sobre la economía ante el desafío que presentó la pandemia por coronavirus.





"Muchos me criticaron cuando dije que entre bancos y jubilados elegía a los jubilados, y entre salud y economía elegía salud, porque elegía la vida antes que la muerte, y no me arrepiento porque voy a luchar todos los días para que vivan con más salud y vivan bien", completó Fernández.





La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, anunció este martes que el Gobierno dará en agosto un bono de $ 5.000 a los jubilados y jubiladas que cobren hasta $46.130, el equivalente a dos haberes mínimos ($ 23.065).



La medida beneficiará a más de 6 millones de personas. Los jubilados que cobran el haber mínimo percibirán $28.065 en agosto, el doble de lo que percibían en diciembre de 2019.



"El Presidente viene hoy a compartir una decisión política y de gobierno de que todo los jubilados que reciban hasta dos haberes mínimos reciban un bono de 5.000 pesos en el mes de agosto", aseguró Raverta en el acto en Lomas de Zamora junto a Alberto Fernández, en el que también estuvieron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la titular del PAMI, Luana Volnovich, y el intendente local, Martín Insaurralde.



Raverta explicó que los $ 5.000 son "un bono que les permitirá tener la certeza de una jubilación digna", y destacó el trabajo y el compromiso del Gobierno de Alberto Fernández para "recuperar el valor de compra de las jubilaciones que en dos años del gobierno anterior perdieron 20 puntos".



Este bono será el tercero que se otorga en 2021 a las jubilaciones mínimas -los anteriores fueron de $1.500 en abril y mayo- aunque el primero que incluirá también a los haberes que duplican el haber más bajo.



Según la ANSES, cerca del 83% jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de $5.000 en sus salarios de agosto.



Además, en septiembre se otorgará un nuevo aumento por la Ley de Movilidad que actualizará al conjunto de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según la evolución de la recaudación y los salarios.



En lo que va del año ya se otorgaron dos mediante la nueva fórmula de movilidad: 8,07% en marzo y 12,12% en junio que, en ambos casos, fueron superiores a los que hubiese otorgado la fórmula que fijaba ley sancionada en 2017, que actualizaba por inflación.



En ese sentido, con la anterior fórmula hubiesen sido otorgados aumentos de 7,18% y 10,33%, respectivamente.