Inician una investigación por una fiesta clandestina en Ituzaingó

Martes, 13 de julio de 2021

El evento se desarrolló en un barrio cerrado junto a la vera del río Paraná y contó con la actuación de músicos como Pablo Lezcano de Damas Gratis. Las imágenes se viralizaron y puso en alerta a las autoridades municipales y provinciales.





Misiones emitió una reclamo formal por una fiesta clandestina que se realizó en Ituzaingó el viernes y en la que actuó Pablo Lezcano y Damas Gratis. El intendente, Eduardo Burna, dijo que desconocía lo sucedido, pero anunción que abrirá una investigación.



Puerto Mbiguá es un barrio cerrado emplazado en el municipio correntino cerca de El Arco, que marca el límite entre Misiones y Corrientes. Pero la Intendencia de Ituzaingó no lo tiene en sus registros catastrales. Allí, en la playa junto al río Paraná se llevó a cabo el viernes a la noche una fiesta con la presencia de músicos como Pablo Lezcano, de Damas Gratis.



La fiesta con ribetes de escándalo encendió las alarmas en Misiones en lo que respecta a la cuestión sanitaria, puesto que se llevó adelante sin respetar mínimamente lo que establecen los protocolos para este tipo de eventos en contexto de pandemia como la que atraviesa el mundo.



En esta línea, el propio gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad presentó su queja a las autoridades correntinas, en especial al intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna.





El funcionario habría argumentado que no tenía registro del lugar “ni sabíamos dónde estaba”. Sin embargo, anticipó que iniciaría una investigación al respecto, a fin de determinar responsabilidad y evitar que vuelva a suceder en un futuro cercano.



En declaraciones a la FM 89.3 Santa María de las Misiones, agregó: “Primero actuamos internamente, en lo administrativo, para tratar de ver cómo es el loteo y agilizar la regularización, que formalicen el loteo, porque para nosotros no existe Puerto Mbiguá”. Luego será la Justicia la que determine la sanción que correspondiera.



En los videos y fotografías que circulan por las redes sociales se puede observar el nulo cumplimiento del distanciamiento social ni siquiera el uso del barbijo.



No sería la primera vez que ocurre este tipo de concentraciones multitudinarias con todo lo que eso significa en momentos en que los contagios por coronavirus no dan tregua, especialmente en la región.