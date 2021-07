Valdés llamó a construir desde ECO+ Vamos Corrientes un futuro de crecimiento e inclusión

Martes, 13 de julio de 2021

El gobernador y candidato a la reelección, Gustavo Valdés encabezó el acto de presentación de los candidatos de ECO + Vamos Corrientes, haciendo un llamado a todos los sectores de la sociedad.



“Somos un pueblo valeroso, inteligente y capaz” para marchar “juntos hacia adelante con coraje y valentía”por un camino de crecimiento e inclusión. Se refirió así al desarrollo de infraestructura en materia de industria, caminos, conectividad digital, educación y salud, destacando el éxito provincial en la lucha contra la pandemia.







El acto tuvo lugar en el salón de eventos ubicado en avenida Maipú 3941 de la ciudad de Corrientes, pasadas las 18. Allí confluyeron decenas de candidatos, entre aspirantes a la legislatura provincial y a las intendencias que este 29 de agosto se eligen junto a gobernador y vice. No hubo presencia física de público, aplicando el protocolo Covid-19 y se transmitió por redes sociales y televisión.







El escenario se ubicó en el centro del salón con todos los candidatos ubicados en sillas distanciadas y distribuidas alrededor. La apertura estuvo a cargo del trapero goyano Adán Rojas, interpretando en vivo el jingle de campaña “Vamos Valdés” para luego dar paso a los presentadores Virginia Acosta y Héctor Ranaletti.







El primero en tomar la palabra fue el intendente de Capital y candidato a la reelección, Eduardo Tassano, lo siguió el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de ELI, Pedro Cassani, quien habló en nombre de los 32 partidos que integran ECO + Vamos Corrientes. Posteriormente se presentaron a los candidatos a legisladores provinciales, hablando Any Pereyra por los postulantes a diputados e Ignacio Osella por los aspirantes al Senado.







Luego, fue el turno de Braillard Poccard para seguir con la presentación de los casi 200 candidatos a intendentes que acompañan la reelección de Valdés en los más de 60 municipios que eligen este 29 de agosto sus autoridades. La mayoría de ellos estuvieron presentes en el lugar y otros a través de videoconferencia en grandes pantallas montadas en el salón. El cierre estuvo a cargo de Valdés, con un discurso que llamó a dejar de lado diferencias para marchar hacia el desarrollo de la provincia.







Juntos hacia adelante







El Gobernador pidió en primer lugar un minuto de silencio “por los 1000 correntinos fallecidos por esta pandemia”. Luego, se tomó el tiempo de agradecer “a quienes confiaron en mí, mi familia, mis colaboradores y los partidos que componen esta alianza”. “Soy la consecuencia del esfuerzo de cada uno de ustedes”, resumió.







Declaró que Ricardo Colombi dejó una provincia “ordenada y consolidada” y que “me tocó a mí el desafío de poner el rumbo la modernización, el desarrollo y la industrialización”. Como ejemplo, hizo un repaso por los distintos parques industriales que se construyeron en la actual gestión.



“Nos tocó una de las cosas que jamás imaginamos, una pandemia. Tuvimos que dar una respuesta, y así nació el Hospital de Campaña, que hoy cuenta con más de 400 camas de Terapia Intensiva”, declaró sobre la situación sanitaria.







“Solamente juntos podemos salir de esto, por suerte ya estamos vacunando a mayores de 18 y ojalá pronto dejemos todo lo malo atrás”, agregó, pidiendo a la sociedad que confíe en la vacunación y las recomendaciones de los profesionales.







Valdés comentó que la pandemia redujo diez puntos el PBI argentino, algo que llevó a los gobernantes a “amañarnos para ver cómo gestionábamos el erario público, tuvimos que salir a reconstruir la normalidad en la provincia”. Luego agradeció a todos los candidatos presentes, diciéndoles que “vamos a hacer muchas cosas juntos”.







En tanto, Valdés reconoció al personal de salud y seguridad que está luchando contra la pandemia, como así también a los docentes que “hicieron que nuestros hijos estudien” en este difícil contexto. “Tuvimos que reinventar la educación pública”, afirmó luego y valorizó la empresa TelCo creada por ley provincial para la transmisión de datos y conectividad. “Los correntinos vamos por nuestra soberanía digital”, aseguró luego, destacando también la generación de contenidos en internet para los alumnos, como así también la distribución gratuita de computadoras por parte del Gobierno provincial.







Por otra parte, aseguró que “en materia de Justicia hicimos la transformación legislativa más grande de la historia”, refiriéndose a los Código de Procedimiento Penal. “Queremos que haya justicia y tutela jurídica efectiva”, afirmó en este sentido, porque “somos ciudadanos que queremos que se cumpla la ley”. Asimismo también destacó el nuevo Código de Procedimiento Civil.







Luego siguió enumerando las acciones de gobierno y habló de la gestión en turismo, destacando que a pesar de la pandemia se siguió trabajando para fortalecer la infraestructura turística en toda la provincia. Y afirmó que “tenemos que seguir haciendo obra pública”, para luego “agradecer públicamente al presidente Alberto Fernández” por la repavimentación de la ruta 126 con una inversión nacional de 80 millones de dólares.







También se refirió a la Hidrovía Paraná-Paraguay, entendiendo que las provincias deben tener participación en las decisiones que se tomen al respecto para que la producción local tenga la posibilidad de exportarse en condiciones favorables.







Para concluir, Valdés hizo una convocatoria amplia a todos los correntinos de todos los sectores, afirmando que “somos un pueblo valeroso, inteligentes y capaz de decir que los correntinos vamos juntos hacia adelante con coraje y valentía, diciéndoles vamos Corrientes a triunfar”.







Paz social y futuro







A su turno, el candidato a vicegobernador, Pedro Braillard Poccard manifestó que la invitación a ocupar ese lugar es “uno de los más grandes honores” en su carrera política y que “reafirma mi compromiso con esta provincia, esta heroica tierra guaraní que le dio mucho a esta patria”.







“En este espacio político sé que hay gente con tanta o más capacidad que yo, por que este es un compromiso enorme en el que espero estar a la altura de las circunstancias”, agregó. Braillard Poccard alegó que esta línea política logró paz social a través del ordenamiento de las finanzas y de la situación económica, pero también “porque cada persona sabe que en el Gobierno va a encontrar una persona que escuche sus inquietudes”.







Destacó la gestión de Valdés en la pandemia, diciendo que “tuvo el coraje de tomar medidas que hoy son vistas como ejemplo, supo ser un brillante piloto en las tormentas. Brindando además acompañamiento y consuelo a los que sufren”.







“Pude recorrer la provincia, y me encontré con muchos proyectos surgidos desde los vecinos que luego fueron apoyados por los intendentes. Cuando hay un marco adecuado, cuando la gente sabe que hay un Gobierno que le dice ‘metele para adelante’ tenemos como resultado parques industriales, obras viales, modernización, tecnología y muchas otras cosas”.







Por último, se dirigió a sus correligionarios diciendo que no se debe perder el contacto con la gente y por otro lado, que “Valdés es el hombre que necesita Corrientes para liderar la etapa post pandemia que se viene”







Diversidad y pluralidad







Por los candidatos a senadores, habló Ignacio Osella. El intendente de Goya sostuvo que las listas de ECO+Vamos Corrientes se caracterizan por la “diversidad y pluralidad”, sosteniendo que “nunca en la historia de Corrientes se juntaron tantos políticos en pos de un proyecto político”. También dijo que “el interior está representado en estas listas”, por lo cual destacó el federalismo de las mismas. “Es importante que los legisladores escuchen la visión de los intendentes”, acotó al respecto. Asimismo, Osella destacó la presencia de candidatas, al decir que “es una lista que tiene más mujeres que lo que la Ley exige”.







Por otra parte, el candidato a senador provincial destacó la fortaleza de la gestión de Valdés que “le permite no mendigar en Buenos Aires” al valorar la “administración ordenada” del actual mandatario que va por su reelección. Luego habló de las políticas de Estado en materia de desarrollo impulsadas por Valdés en materia de producción, industrialización, caminos y educación. “Estoy seguro que vamos a ganar el 29 de agosto, tenemos los mejores candidatos y pluralidad en nuestras listas”, sostuvo finalmente.







Las mujeres y jóvenes







En representación de los candidatos a diputados, Any Pereyra, quien encabeza la lista, expresó que la tarea del legislador es “interpretar la realidad de los correntinos y traducirla en normas jurídicas para que puedan vivir mejor”. Sobre la alianza, la consideró “amplia y abarcativa” y resaltó “la generosidad del gobernador Valdés para darle a cada uno la posibilidad de realizarse por sí mismo”.







“Todas las mujeres estarán representadas en esta banca, vamos a encontrar la forma de abordar todas sus problemáticas para que puedan formar su proyecto de vida”, declaró sobre su línea de gestión. Los jóvenes y las personas con discapacidad fueron otros sectores a destacar por la candidata.



“Estamos convencidos y creemos que el éxito de nuestra provincia viene de la mano del esfuerzo y trabajo, con sinergia entre el sector público y privado, con fuentes de empleo genuino, y el Estado es quien debe crear las condiciones para que sea realidad”, finalizó.







Más allá de las ideologías







El presidente de la Cámara de Diputados y presidente de ELI, Pedro Cassani habló en representación de los partidos que integran ECO+Vamos Corrientes y consideró que “venir esta asamblea de correntinos, dirigentes, candidatos y nuestra fórmula de Gustavo y Pedro, tiene que ver con un sentido de inclusión”. Sostuvo que de este modo “tenemos la oportunidad de defender todo lo que logramos en estos años”, entendiendo que ello es “una provincia que supo tener paz social, que supo enfrentar la pandemia y por mejorar la calidad de vida de la gente”.







Luego, afirmó que “esta actitud abierta e inclusiva con la capacidad de convocar a 32 partidos por encima de las cuestiones ideológicas, tienen que ver con la vocación de seguir trabajando por el desarrollo de Corrientes”. Y planteó que “esta es una oportunidad de ratificar este camino con la convicción de que todos juntos con la sociedad, vamos hacia un camino de consolidación del desarrollo”.







Encuentro histórico







“Vamos a seguir por la senda del desarrollo, la inclusión y modernización planteadas por el gobernador Valdés”, declaró el intendente de Capital, Eduardo Tassano al tomar la palabra, enfatizando a la vez que “este es un encuentro histórico”.







Candidatos a Diputados







Candidatos a Senadores







Candidatos a Intendentes







