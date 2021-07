Vuelve la Copa Libertadores y la Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos

Lunes, 12 de julio de 2021

Luego del parate por la Copa América, se reanudan los certámenes continentales de clubes. Repasá los días y horarios en los que verán acción los conjuntos nacionales.





Después del parate por la Copa América, que vio campeón a la Selección Argentina, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana reanudan la acción este martes 13 de julio, ni más ni menos que con el inicio de los octavos de final.



Boca, River, Racing, Vélez, Argentinos y Defensa y Justicia arrancarán su andar en la etapa eliminatoria del certamen más importante del continente; mientras que Independiente, Rosario Central y Arsenal lo harán por el otro torneo internacional. A continuación, el detalle del rival, día y horario en el que retornarán a la competencia.





Los cruces de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2021 para los argentinos



La Libertadores se reanudará el martes 13 de julio y el encargado de abrir la fase de octavos será Boca, que enfrentará a Atlético Mineiro, en La Bombonera, desde las 19.15. El Xeneize será el primer conjunto del país en saltar a la cancha, para que más tarde, a las 21.30, Racing visite a San Pablo en el Morumbi.



El miércoles 14, Vélez abrirá su serie contra Barcelona de Guayaquil en el José Amalfitani, a partir de las 19.15. Luego, será el turno del duelo de conjuntos nacionales: River y Argentinos Juniors, que se enfrentarán a las 21.30 en el Monumental. A esa misma hora, chocarán Defensa y Justicia y Flamengo, en Florencio Varela.



El resto de los partidos por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021



Martes 13 - 19.15: Cerro Porteño (PAR) vs. Fluminense (BRA)

Miércoles 14 - 19.15: Universidad Católica (CHI) vs. Palmeiras (BRA)

jueves 15 - 21.30: Olimpia (PAR) vs. Internacional (BRA)

cruces octavos





Los cruces de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 para los argentinos



Por su parte, la Copa Sudamericana también volverá a ver acción este martes, pero el primer equipo argentino recién jugará el miércoles 14. Ese día, Arsenal chocará contra Sporting Cristal, en condición de visitante, desde las 19.15.



El jueves 15, Independiente viajará a Brasil para verse la caras con Santos, a partir de las 19.15. Más tarde, será el turno de Rosario Central, que a las 21.30 se enfrentará a Deportivo Táchira en Venezuela.



El resto de los partidos por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021



Martes 13 - 19.15: Liga de Quito vs. Gremio

Martes 13 - 21.30: América de Cali vs. Atlético Paranaense

Miércoles 14 - 21.30: Independiente del Valle vs. Red Bull Bragantino

Miércoles 14 - 21.30: Junior vs. Libertad

jueves 15 - 21.30: Nacional vs. Peñarol