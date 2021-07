Messi y su mensaje tras el título: "Gracias Dios por hacerme argentino"

Lunes, 12 de julio de 2021

La Pulga publicó un texto en redes sociales alusivo a la consagración de la Selección Argentina en la Copa América. "Se lo dedico en especial a los 45 millones de argentinos que tan mal la pasaron con esta mierda de virus", escribió.





Lionel Messi escribió este domingo en redes sociales un mensaje después de que la Selección Argentina se consagrara en la Copa América Brasil 2021. Agradecimiento a sus compañeros, a sus seres queridos, a los argentinos, a Dios y hasta a Diego Maradona en unas emotivas líneas.







"En Maracaná y en el clásico ante Brasil...







Fue una Copa increíble, sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser capitán de este grupo espectacular.







Este éxito se lo quiero dedicar a mi familia que siempre me dio la fuerza para seguir adelante, a mis amigos que tanto quiero, a toda la gente que nos banca y en especial a los 45 millones de argentinos que tan mal la pasaron con esta mierda de virus, sobre todo a los que les tocó más de cerca. Va por todos ustedes. Y por supuesto también por el Diego que seguro nos bancó desde donde esté.







Para poder seguir festejando nos tenemos que seguir cuidando, no nos olvidemos que aún queda mucho para volver a la normalidad y aprovechen esta felicidad para agarrar un poco de fuerza para luchar juntos para ganar al virus.







Gracias Dios por todo lo que me diste y gracias por haberme hecho ser argentino!!!







Lionel Messi, de Brasil a Ezeiza y de Ezeiza a Rosario para el recibimiento de Antonela Roccuzzo





El plantel de Lionel Scaloni arribó a Ezeiza alrededor de las 8.45, donde lo esperaban todos los fanáticos con enormes carteles en agradecimiento por la gloria de haber rememorado la última consagración continental de 1993 y cortar con una racha de 28 años de sequía.



Tras dejar el predio de Ezeiza, Messi se fue en un vuelo privado a la ciudad de Rosario para encontrarse con su familia y la primera en recibirlo fue su esposa Antonela Roccuzzo.