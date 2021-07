Djokovic se consagró en Wimbledon e hizo historia Lunes, 12 de julio de 2021 El Serbio se impuso por parciales de (4) 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3 ante Berrettini, retuvo el título en la Catedral por tercer año consecutivo y se puso a la par del resto del Big Three en títulos Mayor. ¡Histórico!





¡Novak Djokovic hizo historia! El serbio se consagró campeón en Wimbledon por tercera vez consecutiva (marca que nadie había logrado) tras superar a Matteo Berrettini por parciales de (4) 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3 y así alcanzó el récord de 20 Grand Slam que ostentan Roger Federer y Rafael Nadal. Es el sexto título para el número uno del mundo en el césped inglés.





Nole sigue agigantando su leyenda. En la Catedral del tenis, volvió a exponer su mejor nivel cuando el partido lo requirió y superó al italiano, quien no le dio una tarea sencilla. Así, el de Belgrado alzó su tercer título de esta categoría en el año (todos los disputados hasta el momento), después de haber ganado el Australian Open y Roland Garros.



El comienzo del duelo en el Center Court tuvo a un Djokovic avasallador: rápidamente se puso 5-2 en el marcador, pero Berrettini levantó su nivel, se recuperó y pisó fuerte en el tiebreak. En el segundo parcial, el serbio quebró en el primer juego de saque del italiano, poco a poco fue creciendo en su tenis y empezó a dominar las acciones nuevamente.





En los momento claves, Nole sacó a relucir su jerarquía. Así fue tanto en el tercero como en el cuarto set, donde hizo gala de una notable defensa para contrarrestar la potencia de las derechas del italiano.



De este modo, Djokovic obtuvo su sexto Wimbledon y se hizo un lugar aún más grande entre las leyendas del tenis, tras llegar al registro de 20 Grand Slam de Federer y Nadal. Los Juegos Olímpicos y el US Open, sus próximos objetivos y donde intentará conseguir el Golden Slam. ¿Alguien podrá detener a Nole?