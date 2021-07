La Selección Argentina regresó al país con la Copa América Domingo, 11 de julio de 2021 La delegación albiceleste aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza con Lionel Messi a la cabeza y se dirigió directamente hacia el predio, donde fue hisopada. No hubo recorrida por la 9 de julio y cada uno de los jugadores se retiró para reencontrarse con sus familias.



La Selección Argentina regresó al país con Lionel Messi a la cabeza y la Copa América entre sus brazos directamente desde el Maracaná. La delegación aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza, alrededor de las 8.45, y se dirigió directamente al predio de la AFA, donde instalaron una Copa América gigante y muchos carteles para homenajear al plantel de Lionel Scaloni.





Los dos micros, ploteados con la leyenda "Campeones de América 2021", fueron recibidos por una multitud que desde temprano estaba apostada sobre la autopista Teniente General Riccheria que los obligó a avanzar a paso de hombre en algunos tramos del recorrido.



Se especulaba con la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y una posterior recorrida de los campeones por la 9 de julio -el Obelisco como referencia- para festejar y estar cerca de la gente, pero ambas cosas fueron descartadas por las autoridades con el fin de respetar la burbuja sanitaria del grupo y por la magnitud de los festejos de anoche a lo largo y ancho del país en medio de la pandemia por Covid-19.



Una vez realizados los hisopados correspondientes, los jugadores se despidieron para reencontrarse con sus familiares, a quienes no ven hace más de 50 días -incluso algunos fueron papás y no pudieron ver a sus hijos-, y con el correr de los días emprenderán los regresos hacia sus países de residencia. El primero fue el arquero Emiliano Dibu Martínez con destino hacia Inglaterra.



Todas las miradas estarán puestas en Messi a nivel deportivo, ya que deberá resolver su futuro profesional luego de dar "el golpe" ante Brasil y quedar libre en Barcelona el pasado 30 de junio.