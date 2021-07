Antes del viernes oficializarán a los candidatos para las elecciones de agosto

Lunes, 12 de julio de 2021

El Juzgado Electoral organizará todos los datos en estas primeras 48 horas y desde el miércoles terminará de recibir la documentación de las postulaciones. Los papeles correspondientes de Capital y las listas de Provincia ya están presentados.





Los candidatos a los cargos ejecutivos y legislativos que competirán en las urnas el 29 de agosto a diferencia del Módulo Alianzas Electorales del sistema Forum que fue utilizado para la inscripción de las alianzas, se registraron con un sistema mixto, por lo que la oficialización de las candidaturas podrían conocerse recién el jueves o viernes, informaron desde el Juzgado Electoral de Corrientes.



El sábado cerró la inscripción de los candidatos a los cargos ejecutivos y legislativos en el sistema judicial (Forum) que es utilizado por los abogados habitualmente (y no en una aplicación especial como sucedió cuando se registraron las alianzas). También la registración obligó a que se realice la presentación en papel de una serie de documentaciones, plazo que todavía no vence y se terminará de completar durante esta semana.



Por el sistema mixto que se utilizó para la inscripción de los candidatos, consultó al secretario del Juzgado Electoral, González Junior, sobre la oficialización de las postulaciones, quien dijo: “Estimamos que se dará en la semana, jueves o viernes. Cinco días nos habilita el Código, pero a veces se prolonga un poco más por las impugnaciones, o porque no tienen la cantidad de años de residencia, hay muchos que conforman alianzas y después desisten, entre otras causas”.



“Los frentes tienen 48 horas para apelar las impugnaciones y si bien este sistema no nos permite el entrecruzamiento de datos, el sistema de alianzas nos ha simplificado mucho las tarea”, destacó.





Mientras que sobre la presentación de la documentación aseveró que “son pocos los que faltan traer la documentación. Hemos otorgado turnos para la presentación de los papeles desde el miércoles, ya que lunes (por hoy) y el martes nos abocaremos a organizar todas las carpetas recibidas”.



“Las carpetas de los candidatos a concejales de Capital y diputados y senadores provinciales ya fueron presentadas. En comparación con otros años, la documentación está bastante completa”, detalló. En cuanto a la documentación que se debe presentar dijo que “en cada carpeta debe estar la lista de candidatos, las fotocopias del DNI. Ahora se implementó también un sistema informático de antecedentes policiales, que es el certificado de buena conducta que la Policía nos manda por correo electrónico. También hay que verificar si los candidatos cumplen con los cinco años de residencia en el padrón electoral para ser candidato y que cumplan los rangos de edades establecidas para acceder al cargo. Que no tengan inhabilidades, estén quebrados, concursados o que tengan demandas judiciales”, especificó el funcionario judicial.



Se debe considerar que las comunas que se adhirieron para el 29 de agosto, en total son 57, por lo que la inscripción de los candidatos a gobernador, intendentes y legisladores provinciales y comunales es complejo.



En cuanto a todo el proceso de inscripción que se diferencia del utilizado para la registración de las alianzas que permitió que en menos de 24 horas se puedan oficializar las listas dijo que “para las futuras elecciones apuntaremos a que se implemente un sistema de inscripción similar al que se utilizó para las alianzas, a fin de que todo el procesamiento de datos sea menos complicado y más rápido, aunque este tipo de inscripción es mucho más complejo por la cantidad de comunas, por lo que se van a requerir más filtros para que el programa sea eficiente”.



“Este sistema no permite el entrecruzamiento de datos, eso es lo que vamos a hacer ahora manualmente. Tenemos que seguir trabajando dada la cantidad de candidaturas que hay para poder oficializarlas cuanto antes”, concluyó.