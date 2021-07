Anuncios salariales: mejoras al básico, al plus y un adicional de $ 20.000 Jueves, 08 de julio de 2021 El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini encabezó una conferencia de prensa a través de la cual, anunció mejoras salariales para el sector de la administración pública provincial. De esta manera, a partir de julio se otorgará:

PLUS EXTRAORDINARIO POR ÚNICA VEZ







Se abonará un monto de $20.000 por única vez y en dos tramos.







$5.000 en el mes de julio.





$15.000 en el mes de agosto.







La medida alcanza a estatales activos, jubilados y pensionados.







ADICIONAL MENSUAL REMUNERATIVO (Plus Unificado)







Se eleva el monto de este plus, en $1.500.







A partir de JULIO, pasará de $14.150 a $15.650 neto de bolsillo.







Se abonará a partir de la próxima semana.







La medida alcanza a estatales activos, jubilados y pensionados.





SECTOR DOCENTE







Mes de JULIO:







- Se incrementa el sueldo básico en $1.500, de la siguiente manera: $750 nuevos y, por otra parte, blanqueo de $750 del Fondo Compensador Provincial, código 171.







- Se incrementa $1.500 el Fondo Compensador Provincial siguiendo el criterio FONID, hasta dos cargos.







SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL (No incluye docentes, ni Seguridad)







Estos incrementos son de carácter remunerativos:







Mes de JULIO:







- Incremento de 10% la asignación de clase de todas las categorías.







- Se incorporan $500 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.





SECTOR VIALIDAD PROVINCIAL



Mes de JULIO:



- Aumenta 10% el Sueldo Básico.









SECTOR SEGURIDAD







Mes de JULIO:







- Incremento de 7% el Valor Punto.







- Se eleva el mínimo garantizado en 7% (el mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía).







DOCENTES:

• Se incorporan $1500 al salario básico: $750 nuevos y $750 del Fondo Compensador Provincial del Código 171.

• $1500 de incremento al Fondo Compensador Docente según el criterio FONID. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) July 8, 2021







VIALIDAD:

• 10% de aumento en el básico.



SEGURIDAD:

• 7% de aumento en el Valor Punto.

