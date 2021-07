Sergio Ramos llegó a PSG y les dejó un mensaje a los hinchas

Jueves, 08 de julio de 2021

El defensor español fue presentado en el equipo francés luego de sellar su vínculo de dos años y aseguró que espera ansioso el encuentro con los fans en el Parque de los Príncipes.





Sergio Ramos finalmente oficializó su llegada a Paris Saint-Germain, donde firmó un vínculo por dos años, y le dejó un mensaje a los hinchas en el que se mostró muy ilusionado por el encuentro en el Parque de los Príncipes.





"Hola, soy Sergio Ramos y quería comunicarles que hoy es un día muy especial para mi, estoy muy contento de estar aquí y estoy deseando verlos en el Parque de los Príncipes. Un saludo, beso muy grande", dijo el histórico defensor del Real Madrid en las redes sociales del PSG.



"Estoy orgulloso de ser parte de un proyecto muy ambicioso, de integrar un equipo con grandes jugadores", señaló Ramos en el comunicado en el que el PSG anunció el fichaje. "Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que no olvidaré jamás", agregó el jugador, quien aseguró su disposición a "crecer con París y ayudar al equipo a trabajar para conseguir títulos".



El club, como es habitual, no divulgó los términos económicos del acuerdo. El jugador llega a París tras pasar las últimas 16 temporadas en el Real Madrid, en las que logró 22 títulos, entre los que destacan cuatro Champions League. Con España en 180 ocasiones, Ramos ha ganado un Mundial y dos Eurocopas con la selección nacional, con la que ha sido capitán en numerosas ocasiones.



Sin embargo, Ramos y la directiva madridista que preside Florentino Pérez no lograron un acuerdo sobre la continuidad del jugador, que pedía un contrato de dos temporadas garantizadas.



El club parisino destacó que Ramos es un "defensor polivalente", que puede jugar en el centro o el flanco derecho de la defensa.



Su fichaje aporta experiencia y carácter a un equipo que está reclutando refuerzos de calidad para poder medirse de tú a tú con los mejores de Europa y lograr la Orejona que es el objetivo de sus propietarios cataríes.



El PSG ya anunció martes el fichaje de uno de los laterales derechos más prometedores del mundo, el marroquí Achraf Hakimi, procedente del Inter de Milán, con lo que refuerza una posición que hasta ahora no tenía muy bien cubierta.



Además, el club tiene cerrado al portero italiano Gianluigi Donnarumma, cuyo fichaje procedente del AC Milan debería anunciarse cuando termine la Eurocopa, en la que Italia ha llegado a la final del próximo domingo.



El 10 de junio anunció la contratación hasta 2024 del centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum, procedente del Liverpool.



Tanto Ramos como Donnarumma y Wijnaldum llegaron gratis, al haber finalizado sus contratos en sus respectivos clubes previos sin llegar a acuerdos de renovación.