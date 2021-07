Derrumbe en Miami: ya no buscan más sobrevivientes entre los escombros Jueves, 08 de julio de 2021 Los bomberos de Miami anunciaron que el objetivo del operativo cambió de "búsqueda y rescate" de las víctimas del derrumbe a "búsqueda y recuperación" de los cuerpos.



Los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en la zona del derrumbe del edificio residencial en Surfside, cerca de Miami Beach, ya no buscarán sobrevivientes. El enfoque de la misión cambió ahora para recuperar cuerpos entre los escombros.



Después de una intensa jornada de trabajo durante la cual se recuperaron los cuerpos de otras 10 víctimas más entre los escombros, lo que elevó el número de víctima fatales a 46, las autoridades de bomberos admitieron que ya no hay esperanzas de encontrar sobrevivientes.



El objetivo del operativo cambió y pasó de ser una misión de rescate a una operación de búsqueda y recuperación de cuerpos.



Durante una sesión informativa privada, el jefe de operaciones de bomberos de Miami-Dade, Ray Jaddallah, dijo a las familias de los desaparecidos que el anuncio era “una de las noticias más difíciles que ha tenido que dar en su carrera profesional”.





“Se ha determinado que esta noche haremos la transición de búsqueda y rescate a búsqueda y recuperación”, dijo Jadallah.



Jadallah dijo que los equipos de búsqueda no han encontrado ningún signo posible de vida (una alerta de un perro, detección de sonar o imagen capturada por la cámara) desde las primeras horas de la misión de búsqueda y rescate.



Inspeccionaron todas las áreas del montón de escombros, incluidas las nuevas áreas que antes eran inaccesibles debido a la inestabilidad de la parte aún en pie del edificio que fue demolida el domingo.



Los perros de búsqueda serán reemplazados por perros entrenados para olfatear restos humanos, dijo Margarita Castro, bombero de Miami-Dade Fire-Rescue.



Jadallah dijo que los equipos de rescate continuarán buscando víctimas en la pila al mismo ritmo que lo han hecho, pero que ya no usarán dispositivos de sonido ni perros que olfatean a los sobrevivientes.



“La frecuencia de la búsqueda sigue siendo la misma, nada más cambia”, dijo. “Nuestra única responsabilidad en este momento encontrar a los miembros de su familia, los miembros de nuestra familia”.