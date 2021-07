Nahir Galarza y su novio "están decidiendo tener un futuro juntos"

Jueves, 08 de julio de 2021

Matías Caudana está en libertad condicional mientras que Nahir Galarza sigue con perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.





El abogado de Matías Caudana, el novio de Nahir Galarza, aseguró que su representado y la joven están "decidiendo tener un futuro juntos" a pesar de que ella fue condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo y se encuentra alojada desde 2019 en el penal de mujeres de Paraná, en Entre Ríos.



"La relación con Nahir es de larga data", explicó a Radio Mitre Augusto Laferriere, abogado de Matías Caudana. El letrado explicó que "comenzó como una amistad" y que "cuando estaba detenido, aproximadamente en 2018, se solicitó acercamiento intracarcelario".



"El tribunal se lo otorgó y luego, como a los pocos días él logró la absolución, recuperó la libertad y no lo necesitó", señaló el abogado.



Caudana, de 23 años, es hijo de Gonzalo Caudana, que cumple una condena a prisión en la ciudad de Paraná por lavado de activos vinculados al narcotráfico, informó la revista Gente.



El propio Matías estuvo dos años con prisión preventiva y fue "el único absuelto" en la causa en la que condenaron a su padre, agregó Laferriere en declaraciones radiales. "Allí cesó mi intervención, pero fue a Casación donde lo condenaron con una pena condicional, por lo que se encuentra en libertad", convino.





Pero volviendo al noviazgo entre Galarza y Caudana, Laferriere recordó que en 2018 "surgió la relación que se mantuvo en el tiempo".



"Yo me entero ahora de que se ha profundizado la buena relación de amistad. Parece que tiene más ribetes de amor y de un romance, lo cual me parece lo más razonable entre dos personas mayores y que están decidiendo tener un futuro juntos", contó.



En realidad, la relación entre Caudana y Nahir Galarza comenzó cuando él fue a visitar a su abuela al penal de mujeres de Paraná. Gran parte de la familia del muchacho estuvo involucrada en la causa en la que le dieron una pena condicional.



"Antes no se conocían. A ella justo la trasladaron a Paraná y, según he podido tomar noticias, cuando Nahir se hizo estudios y asistió al centro de salud que hay en el penal se han cruzado mirada, iniciando, en principio una relación de amistad", señaló el abogado.