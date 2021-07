El correntino Franco “Hacha” Leiva también brilló en La Voz Argentina

Jueves, 08 de julio de 2021

Franco “Hacha” Leiva es el segundo correntino en participar de La Voz Argentina y ser elegido para continuar en el certamen.

El joven, oriundo de Bella Vista, es reconocido a escala local por ser el vocalista de la banda Kalacawas, con la que interpretan reggae, generó con el que se presentó ante el jurado del programa más visto de la Argentina.







Hacha, de 28 años, se presentó en la audición a ciegas cantando Is this love, de Bob Marley, uno de los temas más reconocidos del legendario cantante jamaiquino.





Durante su actuación mostró calidad vocal y la comodidad con la que se desenvuelve en el reggae, género en el que empezó a incursionar hace 15 años, según le contó al conductor del programa, Marley.



Al escuchar su interpretación, todos los jurados (Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Esposito) destacaron su calidad, pero fue Lali la única que lo eligió, lo que permitió que pase directamente a su equipo.



Luego, Ricardo Montaner le pidió que cante un tema de Corrientes y Hacha decidió ponerle su voz a Volver en Guitarra, de Roberto Galarza. Con esa canción sorprendió a todos e incluso Montaner afirmó su arrepentimiento por no haberlo elegido y anticipó que puede ser uno de los candidatos a ganar el programa.