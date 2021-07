Confirman perpetua a una mujer por el crimen de su marido

Jueves, 08 de julio de 2021

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la pena de prisión perpetua para Vanesa Soledad Galván (32). El 13 de diciembre de 2018, el TOP de Goya –hoy Tribunal de Juicio- por mayoría consideró que la acusada había colaborado y facilitado los medios para que otra persona cometiera el delito.





Ayer, el STJ, en audiencia oral –que garantiza la celeridad de los procesos–, dictó la sentencia penal N° 172/21 en la que rechazó el recurso de casación de la defensa particular confirmando la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario. El fiscal general, César Sotelo, declaró admisible el recurso y el fiscal adjunto lo hizo vía on line en la actividad de ayer. Estuvieron presentes los ministros Luis Rey Vázquez, Eduardo Panseri y Guillermo Semhan, mientras que los doctores Fernando Niz y Alejandro Chaín participaron en forma remota. El fiscal adjunto, Jorge Semhan, la defensa particular y la querella participaron a través de la plataforma Cisco Webex Meetings, en cumplimiento a las medidas de aislamiento por el covid-19.



La defensa argumentó que no existen pruebas que permitan vincular a la condenada con el homicidio de su esposo. Pero los jueces sostuvieron que las pruebas están acreditadas.



El hecho

Cerca de las 0.30 del 4 de agosto de 2016 en Esquina,Ramón López (34) regresaba caminando a su casa cuando un hombre apareció entre la penumbra y efectuó varios disparos con una pistola calibre 9mm. Dos balazos hirieron a López, quien falleció en el hospital. Testigos dijeron que vieron al atacante huir en una moto de 110 c. c. Según el tribunal, Vanesa mantenía una relación paralela con el que se convirtió en el sicario. El acusado de la ejecución fue Daniel Alegre, oriundo de Esquina pero radicado en Gobernador Gálvez, Santa Fe. Se mató.