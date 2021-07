Detectaron un contrabando de vinos en Paso de los Libres

Jueves, 08 de julio de 2021

Una patrulla terrestre de la Prefectura Naval, que recorría la costa del río Uruguay, advirtió que había una embarcación cargada con varios bultos, por lo que decidieron intervenir.



Una patrulla terrestre de la Prefectura Naval, que recorría la costa del río Uruguay, advirtió que había una embarcación cargada con varios bultos, por lo que decidieron intervenir.



En la inspección constataron que había cajas de vinos y de otras bebidas alcohólicas, pero no encontraron a nadie, por lo que se hizo rastrillaje por las adyacencias sin lograr el resultado esperado.



Se hizo la comunicación al Juzgado Federal y la Fiscalía de Paso de los Libres. La Justicia ordenó secuestrar los productos y la embarcación dándose intervención al personal de la AFIP-Aduana.



El procedimiento se realizó ayer a la madrugada en la ribera del río Uruguay y un poco alejado de la zona urbana de la ciudad de Libres, a la altura del kilómetro 585.



Se contabilizaron 24 bultos que contenían botellas de vinos y de otras bebidas alcohólicas. Se estimó el valor de la mercadería en unos $ 700.000. Los contrabandistas trataban de cruzar la mercadería a Brasil.



No es el primer hecho. Estas maniobras se vienen detectando con frecuencia entre Monte Caseros y Paso de los Libres.



El último episodio ocurrió el 24 de junio, a la mañana, en la costa del río Uruguay, cuando efectivos de la Prefectura Naval incautaron un cargamento de mercadería valuado en más de un millón de pesos.



Ocurrió a la altura del kilómetro 584. Los efectivos vieron en la costa que había entre las malezas varios bultos.

Se constataron 17 paquetes grandes. Se hizo la comunicación al Juzgado Federal, que ordenó el traslado de la carga a la unidad, donde, en presencia de testigos, se abrieron los bultos.



La mayoría contenían botellas de bebidas alcohólicas, en particular vino, con destino a Brasil.