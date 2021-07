Dos años de prisión efectiva para Ángel "El Pato" Cabrera Miércoles, 07 de julio de 2021 El golfista fue acusado por una de sus ex parejas, Cecilia Torres Mana, y este miércoles recibió la condena.



La justicia condenó a dos años de prisión efectiva a Ángel “Pato” Cabrera por los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y hurto en hechos de violencia de género que denunció una de sus ex parejas, Cecilia Torres Mana.





De ese modo, el tribunal hizo lugar al pedido de la fiscal Laura Batistelli.



La ronda de alegatos había comenzado este miércoles por la mañana en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba.



En su alegato que duró más de dos horas, Batistelli cuestionó al golfista y dijo que muestra desinterés al no hacer los tratamientos.





En su declaración, el golfista negó ser un violento y aseguró que nunca "tocó" a su ex pareja, Cecilia Torres Mana. Sí admitió que la denigró y le tiró su celular "sin apuntarle al cuerpo".





Nueva denuncia al "Pato" Cabrera por amenaza de muerte a ex

En otra de las instancias del juicio, el abogado defensor Carlos Hairabedian, dijo en diálogo con Cadena 3 que "la tarea de la fiscal es determinar si sucedieron los hechos que le imputan, no la personalidad de Cabrera".





"Cabrera se sentó y siguió el consejo de su abogado defensor, que fue regresar cuando se asegurara que la situación fuera de modo tal que no sufriera prisión", aclaró.





Aseguró que su defendido "permaneció en Estados Unidos con esa idea, aislado, con frío y queriendo volver a la Argentina".





"Y eso ni la fiscal ni el feminismo radicalizado lo tuvieron en cuenta", agregó.





Está detenido desde enero pasado cuando Interpol lo ubicó en Brasil y porque la Justicia cordobesa había emitido su captura, puesto que el año pasado salió del país sin autorización rumbo a Estados Unidos para disputar un torneo de golf.





"Puedo poner en duda algunas de las circunstancias de la autoría de esos hechos. por los que se acusa. Si esos hechos existieron del modo que dice la acusación existieron. Eso me parece que está en juego, más allá de la perspectiva de género", dijo.





El golfista fue extraditado desde Brasil el pasado 12 de junio y alojado en la cárcel de Bouwer.