Tevez se acerca a Estados Unidos: abre el mercado de pases de la MLS Miércoles, 07 de julio de 2021 Carlitos seguiría con su carrera profesional, aunque todavía no se definió con qué equipo. Las franquicias podrán incorporar a partir de mañana y hasta el 5 de agosto.



Carlos Tevez jugaría en la Major League Soccer de Estados Unidos, aunque todavía no se habría definido el equipo. El futbolista que viene de ejecutar la cláusula de salida en su contrato con Boca no se retiraría del fútbol y a los 37 años continuaría su carrera como profesional.







Si bien hay versiones periodísticas que lo vinculan con Minnesota United, hasta el momento no hubo confirmaciones. En aquella franquicia juegan su amigo Ramón Ábila y Emanuel Reynoso, mientras que Franco Fragapane finalizó su préstamo y regresó al Xeneize hasta definir su futuro.



El mercado de pases en la MLS abrirá mañana y concluirá el 5 de agosto: se espera que en los próximos días haya novedades en torno a Tevez, quien se encuentra de vacaciones. Más allá de las especulaciones sobre un posible retiro, es casi un hecho que Carlitos todavía no colgará los botines.



CÓMO ESTÁ MINNESOTA UNITED EN LA MLS



Después de un flojo arranque en la temporada regular y tras 11 jornadas, se encuentra en la sexta ubicación de la tabla de posiciones con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Justamente, los primeros siete son los que se clasificarán a los octavos de final de los playoffs.





TEVEZ, SOBRE SU FUTURO Y EL ABRAZO CON RIQUELME



En la conferencia de prensa en la que anunció su salida de Boca, el Apache no había dado demasiadas pistas. “Hacer unos meses se me fue mi viejo. Hoy necesito ser padre, marido, hijo y hermano. Esto es lo único que tengo en claro”, afirmó antes de retirarse del lugar junto a Román.