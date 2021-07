Braian Romero: "Voy a otro mundo, dispuesto a darlo todo y a cumplir mi sueño"

Miércoles, 07 de julio de 2021

El delantero proveniente de Defensa y Justicia se realizó los chequeos médicos, se convertirá oficialmente en futbolista del Millonario y sueña con "escribir su historia" en el club.





Tras terminar su pretemporada en Estados Unidos y haber confirmado la partida de Rafael Santos Borré, River se movió rápido y en silencio, y en las últimas horas acordó con Defensa y Justicia la llegada de Braian Romero, el goleador de Halcón que llega para reforzar al plantel de Marcelo Gallardo. Tras superar la revisión médica tuvo su primer contacto con la prensa y aseguró que tiene "características similares a Rafa (Borré), presionar arriba, ser molesto" y espera aportar goles como hizo él, pero llega para escribir su "historia”







El delantero, de 30 años, se realizó esta mañana la revisión médica en el centro donde habitualmente van los jugadores de River, y está previsto que en las próximas horas firme su contrato con el Millonario que se extenderá por tres años y medio, hasta diciembre de 2024.



“Estoy feliz por la decisión que tomé y ahora a esperar por este desafío hermoso. Tuve muchos nervios porque hicimos todos esfuerzos para que esto se haga, tanto Defensa, como mi representante y River, me ayudaron a cumplir un sueño”, dijo el atacante. Además agregó: “Hablé con Enzo (Fernández), con David (Martínez), voy a otro mundo, dispuesto a darlo todo y a cumplir mi sueño con la mayor de las esperanzas para que le vaya bien al equipo y a mí”.



“Mi familia está feliz por el paso que estoy dando en mi carrera, están viviendo un sueño igual que yo. Espero no desaprovecharlo y disfrutarlo al máximo, es un logro porque luché mucho para estar aquí desde Acassuso”, reveló sobre como lo vive en la intimidad con sus seres queridos.



En cuanto a sus características enfatizó: “En esta nueva posición que me está tocando desempeñarme de delantero, me gusta ir al espacio, ser molesto para los defensores y presionar alto en la salida”.



Al destacar otra vez a Borré, el exjugador de Defensa, declaró: “Rafa deja una vara muy alta por todo lo que hizo en el club para la gente, pero yo vengo a sumar mi propia historia y mi propia página. A darlo todo y tengo los máximos deseos como todos los hinchas”.



Romero viene de tener un impresionante año en Defensa y Justicia, donde llegó a mediados de 2020, proveniente de Independiente. El delantero surgido de Acassuso, que también supo vestir las camisetas de Colón, Argentinos y Athletico Paranaense, marcó 21 goles en 34 partidos disputados, donde además consiguió la Copa Sudamericana, ante Lanús, y la Recopa Sudamericana, ante Palmeiras.





QUIÉN ES BRAIAN ROMERO, EL NUEVO REFUERZO DE RIVER



El delantero nacido el 15 de junio de 1991 inició su carrera en Acassuso, donde tuvo que estar más de un año sin jugar a causa de un artritis reumatoidea, enfermedad que provocó la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. Lo tenía a maltraer, inclusive para caminar. Llegaron a decirle que no podría volver a jugar. Sin embargo, logró recuperarse e inició una carrera que fue en ascenso: de la B Metropolitana saltó a Colón, luego a Argentinos y su buen andar en el Bicho lo llevó a Independiente.



En el Rojo no pudo mostrar su mejor nivel y fue cedido a préstamo al Athletico Paranaense de Brasil: luego de una temporada en Independiente volvió a carecer de minutos, por lo que fue transferido a Defensa y Justicia, el club donde supo brillar y que lo terminó catapultando a River.