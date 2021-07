El aumento salarial a estatales provinciales será anunciado esta semana

Miércoles, 07 de julio de 2021

El Gobierno provincial dará a conocer entre mañana y viernes las mejoras salariales. Lo confirmó el ministro de Economía, Marcelo Rivas Piasentini.



Las alternativas fueron elevadas al titular de Poder Ejecutivo para su aprobación. Evaluaban una mejora al básico y al plus unificado.

El incremento salarial para los estatales será anunciado antes del fin de semana





En el marco de la recomposición salarial que se efectivizará este mes para los trabajadores provinciales activos y pasivos, el ministro de Economía, Marcelo Rivas Piasentini, informó que el gobernador analiza varias alternativas, pero que entre mañana o el viernes se hará el anuncio correspondiente junto al cronograma de pago del plus unificado.



Sobre la recomposición salarial anunciada por el gobernador Gustavo Valdés y sus alcances, el ministro aseguró que “este jueves o viernes junto al cronograma del pago del pago del plus unificado, se anunciarán las correcciones salariales del mes de julio para los trabajadores provinciales activos y pasivos”.



En cuanto a las medidas, indicó que “se están analizando varias posibilidades. Esta semana el gobernador va a tomar una decisión en este sentido y se va a avanzar en lo que será la recomposición de julio, pero todavía no está definido cuál de las alternativas que le presentamos se va a adoptar”.



“Son varias, entre ellas la corrección del plus unificado, un incremento salarial en los básicos, entre otras”, detalló Piasentini y aclaró que “estamos trabajando en varias opciones que impliquen recomposición de carácter sostenido, pero todavía no tenemos una definición en concreto”.



“Probablemente el jueves o viernes junto al cronograma de pago del plus unificado se realizará el anuncio de corrección salarial”, insistió en declaraciones el ministro de Economía de Corrientes.



El gobernador a fines de junio hizo referencia a la corrección salarial en declaraciones a la prensa. “El aumento de sueldos será lo antes posible. Estamos en un momento difícil y estamos tratando de mejorar el poder adquisitivo de la administración pública, tanto a los trabajadores activos como pasivos. Es decir, los jubilados también estarán recibiendo este tipo de ayuda porque también tienen las mismas necesidades”, había anticipado Valdés.



“Vamos a hacer todo lo posible para defender el poder adquisitivo de la gente, que está cayendo y lo sabemos”, aseguró en esa oportunidad.



Luego, el mes pasado mediante su cuenta oficial de Twitter (@gustavovaldesok) anunció el incremento de la Asignación Familiar por hijo que pasó de $3.500 a $5.000 y que fue depositado con los sueldos de junio. En consecuencia, la inversión total en materia salarial de ese mes rondó los $9.000 millones.





En tanto, vale recordar que en marzo, el Gobierno provincial concretó una corrección salarial. A los docentes se les incorporó $1.500 al salario básico y los trabajadores de la administración central recibieron un 10 % de aumento en la asignación de clase de todas las categorías. Los empleados de Vialidad tuvieron un 10 % de aumento en el básico, el personal de Seguridad percibió un 10 % de aumento en el Valor Punto, el personal del área de Salud percibió una suba del 12 % en el valor de las Guardias Médicas, Becas Residentes, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. La Ayuda Escolar tuvo un incremento del 100 %: y se elevó de $2.700 a $5.400. Además, se incrementó el plus unificado en $1.500 y desde ese mes ascendió a $14.150.