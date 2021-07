Los museos abrirán sus puertas durante las vacaciones de invierno

Miércoles, 07 de julio de 2021

Los museos provinciales atenderán al público durante las dos semanas de receso invernal. Lo harán en horario reducido y cumpliendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar una visita segura y que los correntinos puedan conocer el patrimonio que caracteriza a cada uno de estos espacios culturales.







"El Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura generó una programación especial para las vacaciones de invierno. Por eso, con protocolos y los cuidados necesarios queremos generar una apertura reducida de los diferentes museos", señaló el presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero, quien también destacó: "Trabajamos para generar contenidos, invitar a la visita y acercar diferentes propuestas en torno a los museos".







Comentó que además de los museos capitalinos, se sumarán a la reapertura en vacaciones de invierno los museos de las localidades de Loreto, San Miguel y Concepción del Yaguareté Corá.







Bellas Artes



El Museo de Bellas Artes "Dr. Juan R. Vidal" recibirá visitas de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 18 a 20. Estará abierto al público haciendo cumplir con los protocolos sanitarios: uso de alcohol en gel en el ingreso, tener puesto el barbijo y los grupos no podrán ser de más de 10 personas manteniendo el debido distanciamiento social.







Quienes se acerquen al Museo, podrán recorrer la muestra "Reflejos del Paraná" que se habilitó en el marco de ArteCo. La misma fue curada por Gustavo Piñero y exhibe más de 80 obras de colecciones públicas y privadas de Corrientes. También la exposición inaugurada esta semana con obras donadas por la artista Chela Gómez Morrilla, de igual manera que la muestra permanente de la colección Felipe Bunge.







Ciencias Naturales



El Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 12, con la muestra permanente y posiblemente con una exposición temporaria. Los interesados deberán solicitar turno a través del correo: museobonpland@gmail.com







Quienes se acerquen de manera espontánea, podrán ingresar siempre y cuando en ese momento no haya turnos pedidos. Se le tomará la temperatura y accederán en grupos de hasta 5 personas, como siempre usando barbijo.







Artesanías



El Museo de Artesanías Tradicionales (MAT) funcionará de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12, y 16 a 18. En este caso particular, se habilitarán por primera vez después de su reapertura las salas de exposición donde se encuentra el patrimonio del museo, sumándose al Mercado de Artesanías que continuará atendiendo, comercializando las creaciones de los maestros artesanos correntinos.







También será posible apreciar en vivo el trabajo de artesanos. Asimismo como en todos los otros casos, los correntinos que visiten el museo, deberán cumplir con los protocolos sanitarios establecidos.







Histórico



El Museo Histórico "Tte. De Gdor. Manuel Cabral de Melo y Alpoin" abrirá sus puertas de lunes a viernes, en el horario de 9 a 11. Este museo se encuentra en una construcción de estilo neocolonial del siglo XIX. Alberga un vasto patrimonio de piezas únicas como cañones de la Guerra de la Triple Alianza, antiguos objetos de la cultura correntina de los siglos XVIII y XIV; y algunas fotografías hechas en la provincia encargadas por habitantes ilustres.







También estarán abiertos al público el Museo Arqueológico y Antropológico Ex Casa Martínez y Casa Ñandereko, centro de interpretación del Chamamé y Carnaval, con una programación a confirmar.