Entregaron equipamiento para fortalecer el Programa de Cáncer Bucal

Miércoles, 07 de julio de 2021

Se trata de un sillón odontológico con una lámpara scialítica, un equipo esterilizador, una autoclave, una estufa y un equipo de Rayos X, que fue otorgado al servicio de Estomatología que funciona en el Caps N° 10.





Por indicación del ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, entregó hoy equipamientos al servicio de Estomatología del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) N° 10, donde funciona el Programa de Cáncer Bucal.



“Realizamos las gestiones por pedido del ministro Ricardo Cardozo y hoy concretamos la entrega. Es un equipamiento fundamental para el programa, más que nada por las prestaciones que permite realizar”, dijo la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo.



Por su parte, el director del Caps N° 10 y referente del Programa de Cáncer Bucal, Andrés Benetti, dijo: “En el centro de Estomatología de la Provincia, donde funciona el Programa de Cáncer Bucal, se recibió un equipamiento nuevo que consta de un sillón odontológico con una lámpara scialítica específicamente para hacer toma de biopsias de cavidad bucal, también un equipo esterilizador, una autoclave, una estufa y un equipo de Rayos X, que sirven para un correcto funcionamiento del programa”.



Remarcó que “esto es un aporte importante al Programa de Cáncer Bucal, que si bien funciona dentro de la atención primaria de la salud, tiene redes extensas en toda la provincia, donde nosotros recibimos a pacientes de la capital y del interior”.



Así, explicó: “Acá se hace el diagnóstico, se los trata y, en el caso de que necesitemos de una mayor complejidad, también tenemos las redes armadas para que el paciente reciba la atención correspondiente”.



“El servicio de Estomatología fue creado aproximadamente hace 5 años en este centro de salud y este año se lo lanzó como programa dentro de las líneas de cuidados de oncología que tiene el Ministerio de Salud Pública, que son de Cáncer de Colon, de cuello Uterino, de Mama y ahora de Cáncer Bucal”, dijo agregó que ese servicio “funciona de lunes a viernes y recibe una gran cantidad de pacientes, no solamente de cáncer. Justamente lo que nosotros hacemos es diagnostico precoz y que no llegue a que se produzca esta patología”.



“Recibimos pacientes con procesos infecciosos, neoplásicos, tumorales, no tumorales, con patologías autoinmunes u óseas y también cáncer bucal”, detalló.



“Si bien nuestra estadística de Cáncer Bucal no es tan alta, son pacientes que vienen enfermos y deben ser tratados. Aproximadamente nosotros por semana atendemos entre 50-60 pacientes estomatológicos, derivados de Caps, de hospitales y del interior y en lo que va del año ya hemos detectado 6 o 7 tumores malignos que ya están en tratamiento y que fueron diagnosticados en el servicio. Todos los que fueron diagnosticados fueron derivados al servicio de oncología del Hospital J. R. Vidal”, concluyó.