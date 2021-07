El "hongo negro" sigue apareciendo en distintos países americanos

Martes, 06 de julio de 2021

Las autoridades sanitarias de Guatemala anunciaron hoy la primera muerte en el país a causa de mucormicosis, también llamado "hongo negro", infección asociada al coronavirus.





"El epidemiólogo Dr. Edwin Calgua informó que la paciente confirmada con mucormicosis era una fémina con diabetes mellitus que a pesar de haber recibido el tratamiento oportuno necesario falleció el pasado 29 de junio", tuiteó el Ministerio de Salud.





La víctima, una mujer de 56 años diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, ingresó al San Juan de Dios el pasado 18 de junio y cuatro días más tarde se confirmó mucormicosis.



La paciente, originaria de Chimaltenango, dio positivo en coronavirus por medio de una prueba PCR en el centro hospitalario capitalino San Juan de Dios, fue aislada, y luego comenzó a manifestar lesiones necróticas en el paladar y enrojecimiento facial, explicó el epidemiólogo Edwin Calgua, citado por el diario local La Hora.



Calgua señaló que "trataron de ser profesionales y cuidadosos para no generar alarma, pero eso no significa que el equipo no está alerta" y puntualizó que hay dos sospechosos más.



“El Hospital está en constante comunicación con los departamentos de epidemiología, donde se detectaron casos (sospechosos) con la finalidad de que si hubiese un cambio (en una paciente), la pudieran enviar acá”, enfatizó.



Esta patología puede desarrollarse en personas que hayan tenido contacto con las esporas fúngicas en el medio ambiente, aunque también puede ingresar directamente en la piel a través de un corte o una quemadura, y amenaza especialmente a los diabéticos.



Por su parte, el experto César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud, detalló que dicho tipo de hongos mucorales “no es contagioso de persona a persona, sino que es ambiental”, es decir que “están en todos lados”.



“Si nosotros dejáramos un pan en la heladera, por ejemplo, a los cuatro días está lleno de hongos. Principalmente este hongo y los mucorales son ambientales. Su principal función en la naturaleza es degradar materia orgánica, por eso es tan agresivo en pacientes”, expresó Conde.



Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, Guatemala acumula más de 302.000 casos y 9.461 decesos, tras sumar 823 y 42, respectivamente, en las últimas 24 horas.