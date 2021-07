Braian Romero, el goleador que casi deja el fútbol y está a un paso de River

Martes, 06 de julio de 2021

El delantero de Defensa y Justicia estuvo a punto de colgar los botines por una enfermedad. Este martes por la mañana se hizo la revisión médica y sólo le falta la firma.





River busca el reemplazante de Rafael Santos Borré, quien quedó libre y firmó con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. Y Marcelo Gallardo pidió por Braian Romero, goleador de un ciclo histórico en Defensa y Justicia, quien antes de brillar en Florencio Varela padeció una enfermedad que casi lo obligó a dejar el fútbol.





En 2012, cuando daba sus primeros pasos como jugador en la Primera B Metropolitana con Acasusso, padeció de artritis reumatoidea, enfermedad que provocó la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. Lo tenía a maltraer, inclusive para caminar. Llegaron a decirle que no podría volver a jugar.



El futbolista, quien cumplió 30 años el pasado 15 de junio, dio detalles sobre cómo atravesó ese duro momento de su vida. “Cuando me levanté de la siesta tenía un dolor en la cintura. Pasaron las horas y el dolor empezó a aumentar. Al otro día fui a entrenar con mis compañeros, me revisaron los médicos del club y ahí me llevaron al hospital donde quedé internado. Estuve quince días con mucho dolor, no podía mover el cuerpo desde el cuello para abajo y luego de dos meses me detectaron la enfermedad. Me aferré a la religión”, contó en una entrevista con Líbero en TyC Sports.





"Tuve que dejar el fútbol porque no podía caminar", continuó. La batalla contra su enfermedad duró un año y dos meses. Apoyado en la religión logró salir adelante y cuando retornó comenzó a entrenar con el plantel mayor de Acasusso. En 2015, Colón se fijó en él y pasó de la tercera categoría a jugar en Primera División.



Con Defensa y Justicia, brilló en la Copa Sudamericana 2020: fue el tercer delantero de la historia en marcar diez tantos en una sola edición. Sólo lo habían logrado Humberto Suazo en 2006 y Eduardo Vargas en 2011. Además, debido a que el conjunto de Florencio Varela jugó la fase de grupos de la Libertadores, en esta temporada disputó trece encuentros por competiciones internacionales y anotó la misma cantidad de tantos.



La trayectoria de Braian Romero, el goleador que se acerca a River

Tras su paso por Santa Fe arribó a Argentinos Juniors. En el Bicho tuvo un excelente desempeño con 22 goles en 68 partidos que le abrieron las puertas en Independiente. En el conjunto de Avellaneda nunca pudo demostrar su mejor nivel y tras dos temporadas y medias dejó el club con cinco tantos en 29 encuentros. Recaló en Athletico Parananese de Brasil, pero tras un puñado de partidos volvió a la Argentina para fichar en Defensa donde está viviendo su mejor temporada como profesional.



En el último semestre, el delantero del Halcón, de 30 años, marcó siete goles en 13 partidos disputados, entre Copa Liga Profesional, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. En aquella histórica revancha contra Palmeiras en Brasil, marcó el tanto del empate parcial y luego fue expulsado, en medio de empujones entre los futbolistas después de que sancionaron un penal para el Verdão.



La huella de Hernán Crespo en la etapa goleadora de Braian Romero

El delantero dejó en claro la influencia de Hernán Crespo en sus últimos meses en el Halcón. “En Defensa me reinventé como jugador en una posición nueva. El técnico estuvo siempre atrás mío, me lo planteó en un entrenamiento porque me gusta hacer goles y llegar al área, y por suerte le pude pagar”, expresó en la entrevista con Líbero.





“Yo a Defensa llegué como extremo por izquierda. En un amistoso, Crespo paró la práctica, me llamó a un costado y me dijo que jugara de 9, que tirara las diagonales. Por suerte metí tres goles en 20 minutos y ahí me quedé”, recordó.



Los detalles de la negociación entre River y Defensa y Justicia por Braian Romero



El Millonario quiere al delantero de Defensa y Justicia, pieza clave para la histórica coronación en la Copa Sudamericana y en la Recopa Sudamericana. Según trascendió, la oferta de River para el Halcón sería de 3 millones de dólares por el 80 por ciento del pase. Incluso Marcelo Gallardo se comunicó con Romero desde Estados Unidos en las últimas horas.



Revisión médica para Braian Romero, a nada de ser jugador de River

Acompañado por dos personas, Braian Romero llegó para hacerse la revisión médica que lo acerque un poquito más a River. Los estudios se extenderán durante gran parte de la mañana. Este mismo martes podría poner la firma en el Monumental, pero de no llegar lo hará durante el miércoles. Se vinculará con la institución hasta diciembre del 2023.