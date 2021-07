Kate Middleton, aislada tras un contacto estrecho con un positivo de coronavirus

Lunes, 05 de julio de 2021

La duquesa de Cambridge tiene síntomas, pero se encuentra en casa siguiendo las recomendaciones del gobierno británico.





Kate Middleton está en cuarentena desde el pasado viernes tras pasar una jornada en Wimbledon y estar en contacto con una persona con Covid. La duquesa de Cambridge tiene las dos dosis de la vacuna y no tiene síntomas pero los protocolos de Reino Unido obligan a mantener el aislamiento.



El Palacio de Kensington no ha revelado dónde o cuándo fue el contacto, solo afirmó que fue la "semana pasada", lo que significa que podría haber sido cuando visitó Wimbledon el viernes o durante la histórica victoria de Inglaterra sobre Alemania en Wembley el martes por la noche.





La duquesa llegó al All England Club alrededor del mediodía del viernes y se unió a la directora ejecutiva de Wimbledon, Sally Bolton, y al ex tenista británico Tim Henman en una cancha exterior donde vieron jugar al hermano de Andy Murray, Jamie. Middleton, que había dado negativo en las pruebas Covid realizadas antes del partido, se quitó el barbijo durante el encuentro.



También fue fotografiada mientras preparaba postres de fresa en el All England Club antes de dirigirse al Royal Box donde la vio hablando con Joe Wicks, saliendo alrededor de las 5 pm. En ambos actos Kate Middleton mantuvo la mascarilla puesta.