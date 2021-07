Pagarán un bono a jubilados para que no pierdan con la inflación Lunes, 05 de julio de 2021 El Gobierno pagará un bono adicional a los jubilados y pensionados para compensar la diferencia entre el aumento de los haberes del primer semestre del año y la inflación acumulada durante el mismo período, una medida cuyo monto y detalles serán definidos en dos semanas cuando se conozcan los datos del IPC del mes de junio.



"El compromiso oficial para que este año los salarios le ganen a la inflación", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También en el caso de los haberes del sector pasivo "la voluntad del presidente (Alberto Fernández) es la de corregir si hace falta" para que no queden retrasadas frente a la suba de precios.





En el segundo trimestre del año, la inflación fue del 4,1% en abril, 3,3% en mayo y aun resta conocer la cifra de junio. El acumulado parcial es de 7,53%.





Al ser consultado si el Gobierno evalúa pagar un bono adicional al aumento de jubilaciones para junio, Cafiero explicó: "Vamos a ver ahora cómo cierra la inflación de junio y sobre eso vamos a tomar la decisión. Si vemos que hay un retraso en los haberes jubilatorios lo vamos a hacer", aseguró Cafiero al diario El Cronista.



Además indicó que todavía no están definidos los detalles que podría tener el pago del bono, pero aclaró que se definirá en 15 días. "Necesitamos tener los números. En las primeras dos semanas (de julio) se va a conocer la inflación de junio y cuando la conozcamos ahí vamos a poder corregir lo que haya que corregir en los haberes jubilatorios", afirmó el jefe de ministro.



En ese sentido, el jefe de Gabinete ratifico la posición del Ejecutivo es que este año los ingresos de trabajadores y de jubilados se ubiquen por encima del incremento que acumulen los precios: "La prioridad es que el Presidente si tiene que involucrarse para corregir los salarios o los haberes jubilatorios, lo va a hacer".



Según esos voceros, hasta ahora la Casa Rosada tiene definido que el bono se pagará durante los meses de julio y agosto, en un esquema similar al suplemento especial de $ 1500 que los jubilados recibieron durante abril y mayo para compensar la suba de precios del primer trimestre del año.