El último día de pretemporada de River en Estados Unidos: se viene la polémica vuelta

Lunes, 05 de julio de 2021

Tras dos semanas en Orlando, el plantel Millonario trabajará hoy por última vez y por la noche emprenderá el regreso a Buenos Aires. Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, confirmó que deberán aislarse.





Tras más de dos semanas de pretemporada en Estados Unidos, River emprenderá el regreso a Buenos Aires esta noche para ultimar detalles de cara al inicio del semestre, que será el próximo miércoles por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, ante Argentinos Juniors. La delegación del Millonario todavía no sabe qué es lo que sucederá cuando a primera hora del martes aterricen en Ezeiza: ¿podrán irse a sus casas o tienen que cumplir con el aislamiento?





Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, confirmó esta mañana en Radio La Red que el Millonario deberá aislarse al llegar: "River no cumplió con la burbuja y por eso deben aislarse", dijo el ex Presidente de San Lorenzo en AM 910.





Tras el último amistoso disputado ayer por la noche, con triunfo 2-1 ante The Villages, del ascenso de Estados Unidos, el plantel de Marcelo Gallardo cumplirá con la última práctica esta mañana en Orlando y después empezarán a preparar la vuelta, que será a partir de las 22. La principal preocupación de River a estas horas es saber qué fue lo que le pasó anoche a Agustín Fontana, que minutos después de hacer el primer gol del amistoso chocó con el arquero rival y salió lesionado con un fuerte golpe en la rodilla. El primer parte médico habla de un esguince de rodilla, pero la intención era ver si podían hacerle estudios en territorio estadounidense para volverse con un panorama más claro. El otro que terminó tocado fue Agustín Palavecino: salió también en el primer tiempo con un traumatismo en el pie.





Y parece que al regresar, no les quedará otra que aislarse. River se fue de pretemporada a Estados Unidos con la tranquilidad de que iba a poder regresar con normalidad como cada vez que salió del país por Copa Libertadores. Sin embargo, desde el Millonario aseguran que en los últimos días cambiaron las normativas y ahora la delegación podría quedar obligada a aislarse por siete días.



En las próximas horas, los dirigentes esperan poder terminar de confirmar qué harán una vez aterrizados: en caso de que las autoridades nacionales -como dijo Lammens- no le permitan quedar exceptuados del aislamiento, deberán mantener la burbuja, bajo el argumento de que a diferencia de los viajes por Libertadores o Copa América, acá la decisión de viajar fue de River y no por una obligación deportiva. Si eso sucede, deberán buscar un predio que tenga tanto capacidad hotelera como canchas en condiciones, para pasar la próxima semana.







LAMMENS EXPLICÓ POR QUÉ DEBE AISLARSE RIVER TRAS LA PRETEMPORADA



"Hablé con el presidente de River y el vicepresidente, con ambos tengo una muy buena relación. El Ministerio de Salud lo que aduce es que no fueron a una competencia oficial y que no estuvieron en burbuja en Estados Unidos. El criterio de no cumplir el aislamiento a la vuelta es si vienen del concepto de burbuja, donde no entran en contacto con otra gente fuera del plantel y no fue lo que pasó en Estados Unidos, por eso el aislamiento", explicó el Ministro de Turismo y Deportes en Radio La Red.



Y agregó: "No se les impedirá seguir trabajando porque van a estar en un hotel, y de ahí van a ir al entrenamiento y luego volver al hotel sin entrar en contacto con otra gente. Se encontró una solución que es sensata y hace que no se corra ningún riesgo". Por último, marcó la diferencia con los jugadores de la Selección Argentina: "La Selección Argentina llega a Brasil, va a entrenar o al hotel y no entra en contacto con nadie", cerró.