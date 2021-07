Nueva suba en la tarifa de remis que llegará a $100

Lunes, 05 de julio de 2021

El referente del sector, Juan Castillo, dijo que ser remisero es “ahora una actividad de subsistencia”. La demanda bajó 30 % al disminuir la actividad nocturna.





La tarifa mínima del remís subirá por segunda vez este año y la mínima llegará a $ 100. El cambio será a partir de este miércoles. El primer aumento de $ 10 fue en febrero y esta semana subirán el mismo monto.



“Se había consensuado que el incremento sea en mayo, pero, por el retroceso de las fases por la pandemia, se postergó para julio”, comentó Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes.



En cuanto a la demanda, señaló que “es baja” y que el servicio se puede volver precario al no ser rentable. La inflación tampoco colabora en este sentido, aseguró.



“Las clases, así como están ahora, no ayudan porque los chicos no se van todos los días. No hay una estabilidad. Algunos días faltan cuando les toca presencialidad porque deben estar aislados. No ayuda a la demanda que los chicos tengan o no clases”, comentó.



“Sí hay un cambio en la demanda cuando hay movilidad a la noche”, dijo. “El 30 % de nuestra actividad se hacía a la noche y esto no se recuperó nunca desde que comenzó la pandemia”, agregó.





“Por esta situación, creció la oferta en el horario diurno. Los que trabajaban de noche ahora lo hacen durante el día generando aún más déficit”, indicó Castillo.



En el marco de la segunda suba del año, comentó: “Tenemos unos 2.000 vehículos en movimiento en la ciudad y 3.100 anotados”. Esto significa que “hay 1.100 que no están ofreciendo el servicio”.



“Por una parte cuenta que esta actividad no es tan rentable como antes y, por otra, hay muchos que tenían este trabajo como complementario a su sueldo, por ejemplo, jubilados, pero, por la pandemia, prefieren quedarse en sus casas”, señaló.



Respecto de la rentabilidad, agregó que “hoy se necesita un millón de pesos para comprar un auto que pueda salir a la calle y tenés al menos cuatro años para recuperarte”. Por esto, dijo que ser remisero “ahora es solo una actividad de subsistencia”.



Incremento de tarifas



Así como publicó este medio el 1 de junio, los remises en 2 años duplicaron la tarifa y los viajes largos ya superan los $ 400. Los que viven en barrios alejados de la ciudad pueden gastar casi

$ 1.000 si usan el servicio ida y vuelta.



Los constantes aumentos de los combustibles y el encarecimiento de otros insumos hizo que en el último tiempo los remiseros actualizaran sus tarifas para sostener la rentabilidad.



En poco más de dos años, la bajada de bandera se duplicó, pasando de $ 45 a $ 90, y ahora volverá a subir.



Aunque en términos porcentuales es algo menor, la diferencia se hace más evidente en los viajes largos dentro de la ciudad, que subieron alrededor del 80 % o más. De esta manera, el encarecimiento afecta de manera más fuerte a los que deben usar el servicio para trasladarse entre la zona céntrica de la ciudad y algún barrio alejado o periférico.



Comparativamente, a fines de 2019 un viaje de 7 kilómetros costaba cerca de $ 200, sin contar espera y tomando como referencia las arterias más directas como las avenidas.



En la actualidad, según el cuadro tarifario vigente, un recorrido de esa misma extensión cuesta $363, aproximadamente.