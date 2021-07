Provincia reconoce el esfuerzo de agentes de Salud y Seguridad Lunes, 05 de julio de 2021 El gobernador Gustavo Valdés definió en abril de 2020 un Plus por Pandemia para los trabajadores de estos sectores abocados en el marco de acciones de lucha contra el COVID 19. En octubre pasado resolvió que sea de carácter remunerativo y además otorgó un adicional de $4 mil por agente.



Por decisión del gobernador Gustavo Valdés, y el diseño de un esquema de ejecución por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Corrientes sostiene una fuerte inversión adicional de reconocimiento salarial a los agentes de los sectores de Salud y de Seguridad abocados al trabajo en el marco de acciones de lucha contra el COVID 19.



El beneficio se trató del otorgamiento de un Plus por Pandemia. La medida de reconocimiento a estos agentes fue resuelta por el gobernador Valdés en abril de 2020, a días de declararse a nivel nacional el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia.



Desde octubre pasado, el Magistrado provincial dispuso que el adicional sea de carácter remunerativo, y además otorgó un nuevo plus para estos trabajadores que contienen y protegen a todos los correntinos en la pandemia.







Evolución del esquema



Tras declararse en el país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia, el gobernado Valdés resolvió otorgar e instruyó al Ministerio de Hacienda y Finanzas el diseño de un esquema de liquidación de un Plus por Pandemia para los trabajadores de los sectores Salud y Seguridad destinados a trabajar en el marco de las acciones de lucha contra el COVID 19.



Esta decisión se ejecutó en abril de 2020 y el Plus por Pandemia fue de $10 mil por agente. Este adicional se pagó bajo este concepto hasta octubre del año pasado; significó una inversión extra mensual de $160 millones y que en el lapso de seis meses –entre abril y octubre de 2020- acumuló más de $969 millones.



A partir de octubre de 2020 y continuando en el presente, el gobernador Valdés definió que el Plus por Pandemia sea de carácter remunerativo y además otorgó en concepto de Plus $4 mil por agente.