Valdés inauguró obras en tres clubes tradicionales de Mercedes

Domingo, 04 de julio de 2021

En la antesala del 189° aniversario de la ciudad de Mercedes, que se celebra mañana lunes, el gobernador Gustavo Valdés arribó esta tarde a dicha ciudad y concretó una serie de inauguraciones en clubes tradicionales del medio: Comunicaciones, Atlético y Apinta, ratificando que el “deporte es política de estado”, con el claro objetivo de fortalecer las actividades tanto a nivel profesional como amateur.





También, el mandatario se comprometió a avanzar con la construcción de 30 cuadras de pavimento para la ciudad, como parte de la inversión para mejorar la red vial y la infraestructura urbana en el interior de la provincia.



En el lugar, Valdés realizó el corte de cintas con el cual dejó inaugurado el “Polideportivo “Malvinas Argentinas” del Club Comunicaciones, ubicado en un lugar estratégico en la zona norte de la ciudad.



En la oportunidad Valdés habilitó dos canchas de fútbol 11 y dos de fútbol 7, una cancha de hockey, tribunas un salón de usos múltiples, vestuarios e iluminación Led, obras a las que se agregarán en breve dos canchas canchas vidreadas de padel con tinglado.



Durante el acto y a manera de homenaje, se impuso a las canchas de Fútbol 11 el nombre de “Guillermo Tomás ‘Nito’ Berecoechea y José Omar Zualet”, ambos soldados del Regimiento de Infantería 12 “General Arenales”, que participaron en la Guerra de Malvinas y son ex jugadores de la entidad. También lleva el nombre de “Ramona Negra Monzón” al sector de canchas de Fútbol 5/7. Mientras que se descubrió una placa recordatoria en el SUM.



Cabe mencionar que se entonaron las estrofas del Himno Nacional, ejecutado por la Banda “Fuerte Sancti Spiritus” y la invocación religiosa estuvo a cargo del diácono permanente, Eduardo Meza.



Gobernador Valdés



En la inauguración del Complejo Deportivo, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, dijo que "es un gusto inaugurar este espacio deportivo, que lo vimos crecer desde que era un sitio chiquitito, donde había un proyecto deportivo para desarrollar que parecía un sueño, que hoy se concreta y se hace realidad".



En este contexto, felicitó a la institución y a cada uno de sus socios "porque hoy Malvinas Argentinas como espacio deportivo es una realidad para Mercedes". Además, resaltó la organización de los dirigentes deportivos del Club.



Asimismo, el mandatario Provincial sostuvo que "Corrientes está presente a través de Lotería Correntina porque el deporte tiene que ser una política de estado".



Por otra parte, Valdés resaltó la importancia de que existan en el interior clubes que integren diferentes disciplinas deportivas.



Asfalto para potenciar el crecimiento



Cabe resaltar que la oportunidad fue propicia para que Valdés anuncie que "desde el Gobierno Provincial vamos a asfaltar 30 cuadras más del barrio, continuando con la segunda etapa, para que la ciudad y Comunicaciones sigan creciendo, con más desarrollo y progreso".



Entrega de subsidio



Por su parte, el gobernador Valdés hizo entrega de subsidios de Lotería Correntina destinados solventar la participación de Comunicaciones en la Liga Nacional de Básquetbol, con lo cual puso en manos del presidente del club, Marios Fernández, la respectiva ayuda económica.



Senador Ricardo Colombi, socio honorario del Club



El senador provincial Ricardo Colombi y actual socio honorario del Club Comunicaciones, expresó sus palabras durante el acto, haciendo en primer lugar un reconocimiento a los dirigentes deportivos “hombres y mujeres que trabajan y se preocupan por el bienestar de chicos y jóvenes y que sostienen en muchos casos las instituciones con su esfuerzo propio”.



Para Colombi, no caben dudas que el “deporte es política de estado” para el Gobierno Provincial”, en una fuerte apuesta para guiar a los “jóvenes y a la sociedad por un camino mejor”.



“Los éxitos deportivos son secundarios, lo más importante es formar personas de bien”, agregó Colombi, quién para cerrar brindó un emotivo homenaje a los dirigentes en general, “a los que ya no están y a los que siguen presentes y no bajan los brazos para que a través del deporte haya mente sana en cuerpo sano”.



Mario Fernández, presidente de la institución



“Estamos muy contentos y no tenemos más que palabras de agradecimiento para con la gestión del gobernador Gustavo Valdés por hacer posible este espacio físico para el club”, manifestó en primer lugar el titular de Comunicaciones, Mario Fernández, a lo que acotó: “Tenemos cada vez más niños y necesitamos del deporte para poder contenerlos, máxime en estos tiempos de pandemia que son difíciles para todos”.



Fernández puso de relieve que “tenemos 64 años de historia, representando a la provincia en todos los niveles, pero apostando siempre al deporte de base y amateur”.







Piso de parquet para Atlético Mercedes



Posteriormente, Valdés y demás autoridades se trasladaron hasta las instalaciones del Club Atlético Merdedes, donde inauguró el nuevo piso de parquet en la cancha de básquet, que permite adaptarse a los tiempos que corren y poder recibir en un futuro a competencias nacionales.



Entrega de nootbook, reflectores, y tablero eléctrico



En la ocasión, se entregó una nootbook a María Villalva para continuar con sus estudios de abogacía. La Provincia a través de la Secretaría de Deportes entregó 12 luces led para la cancha de básquet, y pelotas para el equipo de primera. También, el Gobernador entregó un tablero electrónico.



Subsidios a clubes



Además, el Gobienro entregó subsidios para la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”; a la Federación Corrientina de Fútbol para cubrir necesidades básicas; al Club Atlético y Social “Paso de los Andes” destinado a su normal mantenimiento, refacciones edilicias y elementos deportivos; al Club Atlético Mercedes destinado a la construcción de una cancha de césped sintético; al Club Atlético Paiubre destinado a la construcción de una cancha de Hockeyde césped sintético; y al Club Social y Deportivo Barracas de Paso de los Libres destinado a la refacción del tinglado.







Iluminación en el Club Apinta



En la continuidad de su agenda de actividades, Valdés y el resto de los presentes se dirigieron hasta la avenida Atanasio Aguirre donde se encuentra ubicado el Club Atlético y Social Apinta. Allí, el mandatario, junto al presidente de la entidad, Damián Chamorro, inauguró el nuevo sistema de iluminación, encendiendo además las luces del estadio “Ciudad de Mercedes”.



También, el titular del ejecutivo provincial otorgó un subsidio de Lotería Correntina destinado al reemplazo del sistema de iluminación del estadio por un monto de más de tres millones de pesos.



Al iniciar su alocución, Valdés mencionó la dificultad de conseguir el tipo de luces propia para el estadio. “Esta columna de iluminación con esta calidad va permitir a este club jugar de noche”, indicó luego, remarcando que “es un esfuerzo del Gobierno provincial, teniendo al deporte como política de Estado”.



“Tenemos que tener grandes sueños, trabajarlos y perseguirlos”, sostuvo Valdés, reivindicando la función de los dirigentes deportivos “enseñándoles a los jóvenes a ser mejores seres humanos”, como así también la práctica deportiva que “redunda en una mejor calidad de vida”.



“Y esos sueños hacen que valga el esfuerzo de cada peso que pone el Estado provincial”, expresó Valdés, por lo que se comprometió a “cumplir ese nuevo desafío que tiene Apinta y hacer ese SUM (salón de usos múltiples) para que los chicos puedan merendar y estar contenidos en el club”.



Jorge terrile



Por su parte, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, manifestó al respecto remarcó los años que los clubes mercedeños tienen y expresó que “esto habla de la calidad deportiva que tiene la ciudad de Mercedes”.



Además, consideró que “estas instituciones que cumplen muchos años también cumplen muchos sueños”, y para finalizar agregó que “en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, el gobierno de la Provincia, a través de su conductor que hace del deporte una política de Estado estuvo antes, ahora, y después”.







Emprendedores



Asimismo, el Gobernador también agradeció a los emprendedores que en la ocasión recibieron bienes de capital, porque “también tienen sueños con ese empuje que tenemos los correntinos”. En este contexto, resaltó “las ganas de salir adelante con su economía personal y de seguir peleándole a la vida”.



“Lo que nos saca de abajo es la voluntad de emprender”, consideró luego para valorar el aporte del Estado provincial mediante la entrega de herramientas de trabajo. “La Argentina y Corrientes salimos adelante con el esfuerzo de cada uno de nosotros”, sostuvo y alentó a seguir teniendo sueños, al decir que “juntos podemos hacer un gran trabajo para construir el futuro de Corrientes”.



Tras el discurso del Gobernador, se procedió a entregar los bienes de capital a unos 30 emprendedores de los más diversos rubros, quienes recibieron en la ocasión hornos pizeros, sillón lava cabezas, hormigonera, motosierra, engrampadora hidráulica, panchera industrial, máquina de coser industrial, cortadora de plasma, compresores, motoguadaña, horno convector, freidora industrial, camilla plegable para masajes, amasadora industrial, cortadora de pelo y set de tijeras y peines, compresor de 150 litros, amasadora, tocinera, plancha vulcanizadora, sillón lava cabezas, sobadora y bordadora digital.







Presencias



Acompañaron al gobernador Valdés en los actos, los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Justicia, Buenaventura Duarte; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; el secretario de Deporte, Jorge Terrile; la diputada nacional Sofia Brambilla; y los presidentes del Club Comunicaciones, Mario Fernández; del Atlético Mercedes, Roque Pietrantueno; y del Atlético y Social "Apinta", Damián Chamorro, entre otros.