En 2020 Argentina tuvo un 10% más de las muertes esperadas

Sábado, 03 de julio de 2021

El estudio, realizado por el Ministerio de Salud, tuvo el objetivo de cuantificar el total de muertes que ocurren "durante una crisis en un periodo determinado" que puede explicarse por el coronavirus.







En 2020 Argentina tuvo un 10% más de personas fallecidas (36.306) que las esperadas de acuerdo a proyecciones y todas esas "muertes en exceso" pueden explicarse por coronavirus, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud.



Al analizar la información por semestre, el trabajo arrojó que entre enero y junio, "las muertes registradas por toda causa fueron un 7,9% inferior a las esperadas según períodos anteriores" en tanto que entre julio y diciembre se observó un 25,6% más de fallecimientos que lo esperado.



El estudio, denominado "Exceso de mortalidad por todas las causas en contexto de pandemia Covid-19" tuvo un doble objetivo: por un lado, cuantificar el "exceso de mortalidad", que es el total de muertes que ocurren "durante una crisis en un periodo determinado que se encuentra por encima del umbral superior de muertes esperadas según períodos anteriores".



Por el otro, el trabajo buscó verificar si ese número obtenido en base a los reportes de los registros civiles tenía correlación con los casos de fallecidos por Covid-19 registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).



"Para calcular las muertes esperadas, lo que hicimos fue analizar las series correspondientes a las defunciones por todas las causas del período 2015-2019 y hacer una estimación contemplando uno de los peores escenarios", dijo Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud durante la presentación del informe.



En base a este análisis, para 2020 se esperaban 342.341 fallecimientos por cualquier causa: 170.235 para el primer semestre y 176.759 para el segundo.



"Según los datos de los registros civiles, durante el primer semestre murieron 13.510 personas menos que la cifra esperada, lo que representa una reducción del 7,9%, y puede deberse a que por las medidas sanitarias se disminuyó la circulación y hubo menos accidentes viales y muertes por otras enfermedades virales como gripe, entre otras causas", detalló Rearte.



En tanto que para el segundo semestre hubo 45.163 más muertes que las esperadas, lo que representa un exceso de mortalidad del 25,6%, y correlaciona con el momento de mayor cantidad de casos por la pandemia.



"Hay que aclarar que no tenemos en los datos de los registros civiles las causas de las muertes, que es un dato que se está analizando ya que los certificados de defunción todavía no se han digitalizado", indicó Rearte.



Al desagregar los datos por provincia, Jujuy y Tierra del Fuego fueron las que más exceso de mortalidad tuvieron (entre un 30 y un 103%), seguidas muy por detrás por Salta, La Rioja, Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires (entre un 10 y un 30%).



Por su parte, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis y San Juan tuvieron un exceso de muertes entre el 1 y el 10%, y el resto de las provincias tuvieron menos fallecimientos de los esperados.



"Lo que hicimos luego fue analizar en el SNVS las muertes asociadas a Covid-19, donde se registran tanto los fallecidos "por" coronavirus como los "con" coronavirus; por ejemplo, tuvimos el caso de una persona que había fallecido por una herida de bala pero tenía Covid, entonces se registra en el SNVS", explicó Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud.



Y continuó: "Esta forma de registrar en nuestro sistema de vigilancia fue una decisión que tomamos al principio de la pandemia con el objetivo de que no haya subregistro de las muertes por Covid-19, teniendo en cuenta la experiencia de otros países".



Al analizar entonces los datos del SNVS, en todo el año 2020 murieron en Argentina por y con Covid-19 45.568 personas, 9.262 personas más que el exceso de muertes calculadas por todas las causas; en tanto que si se contempla el segundo semestre (momento del pico de contagios), las muertes registradas por y con Covid-19 fueron 43.505, casi la totalidad de las muertes en exceso.



Al analizar ese dato por provincia, en el período más crítico de la pandemia (de julio a diciembre), Jujuy y Mendoza son las que más diferencias tienen entre el cálculo de muertes en exceso y las notificaciones por Covid-19 (entre el 40 y 70% no pueden explicarse por coronavirus); seguidas de Salta, San Juan y Córdoba (entre el 16 y el 40%); y San Luis y Ciudad de Buenos Aires (entre un 1 y un 15%).



Si bien cada país realiza el cálculo de exceso de muertes con criterios diferentes, al igual que no todos registran las muertes de personas "con" Covid-19 (y sólo contabilizan las muertes "por" coronavirus), al comparar Argentina con otros países el exceso de mortalidad es inferior al informado en países como Francia (un 12%), Chile (15%) e incluso Reino Unido (17%) y Estados Unidos (17%).







Algunos países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Bolivia han informado una gran cantidad de muertes en exceso: 118%, 79% y 71% respectivamente.



Por otro lado, si se analizan las muertes en exceso no explicadas por Covid-19 (que en Argentina no hay), Francia, Chile y el Reino Unido también informaron que todos sus fallecidos en exceso coinciden con los muertos registrados con coronavirus; mientras que en Estados Unidos el exceso de mortalidad es 17,8% superior a los descensos por coronavirus; en Perú esta diferencia es del 63,6%, en Ecuador del 65,9% y en Bolivia del 68,3%.



Dicho de otro modo, el número de muertos en 2020 por Covid-19 en Perú representa sólo el 36,4% del exceso de muertes que, a la vez, fue un 118% más de la esperada según las estimaciones que realizó ese país.



"Lo más importante de este trabajo, quizás, es que no tenemos en Argentina ninguna muerte en exceso que no pueda ser explicada por coronavirus, como sucede en otros países", aseguró Tarragona.



Según las conclusiones del estudio, esto demuestra que "el sistema de notificación nacional es robusto y confiable".