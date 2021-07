España venció a Suiza por penales y avanzó a las semifinales

Sábado, 03 de julio de 2021

Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, la Roja superó 3-1 a los Navajos desde los doce pasos y clasificó a la siguiente instancia de la Euro 2021, donde lo espera Bélgica o Italia.





Luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, España demostró toda su jerarquía, venció 3-1 a Suiza por penales y se convirtió en el primer semifinalista de la Eurocopa 2021. La Roja, que más allá de la alegría no exhibió su mejor faceta, se medirá en la próxima instancia con el ganador del cruce entre Bélgica e Italia.







En un primer tiempo con pocas chances de peligro y mucho traslado de la pelota hasta el área grande, fue España la que golpeó primero. A los siete minutos, Jordi Alba remató de zurda luego de un tiro libre pasado y, para su fortuna, la pelota se desvió en Denis Zakaria, descolocó al arquero Yann Sommer y cruzó la línea de meta.



Ese 1-0 desde el vestuario le dio tranquilidad a los de Luis Enrique, que manejaron los hilos del partido y pudieron haber estirado la ventaja por medio de un cabezazo en el área chica de César Azpilicueta que fue controlado por el N°1 helvético. Por parte de los Navajos, poco y nada: apenas un frentazo elevado de Manuel Akanji a la media hora de duelo.



En el complemento crecieron las emociones y hubo varias situaciones de riesgo para cada lado. A los siete, Suiza avisó con un tiro de esquina de Xherdan Shaqiri que casi se transformó en gol olímpico y, tres más tarde, Zakaria estuvo a punto de convertir con un cabezazo cruzado.



Finalmente, a los 24, el combinado de Vladimir Petković logró la tan ansiada igualdad por una desatención defensiva española: Pau Torres y Aymeric Laporte se estorbaron en la salida y la pelota le quedó en el área a Remo Freuler, quien asistió a Shaqiri para el 1-1.





Luego de esa habilitación, Freuler fue expulsado por una dura patada a Gerard Moreno y los planes de los helvéticos cambiaron: retrasaron sus líneas, apostaron al contraataque y esperaron que los minutos corrieran. España insistió por la victoria y estuvo varias veces cerca de conseguirla, por medio de Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal. Sin embargo, Sommer, quien fue la figura del encuentro, y obligó a dirimir las acciones a través de los penales.



En una definición cambiante desde los doce pasos, en la que erraron cinco jugadores, fue la Roja la que terminó sonriendo: Unai Simón se vistió de héroe, Oyarzabal no perdonó en su último tiro y los españoles terminaron ganando 3-1 la serie y clasificando a las semifinales de la Eurocopa 2021, donde chocarán con Italia o Bélgica.