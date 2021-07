Detectaron dos nuevos casos de la variante Delta en la Argentina Sábado, 03 de julio de 2021 Con estos dos casos, se ha secuenciado la variante Delta del SARS-CoV-2 en cinco provenientes del exterior. Argentina no registra circulación comunitaria de esta variante de preocupación.



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy, a través del Instituto Anlis Malbrán, el diagnóstico de la variante Delta de SARS-CoV-2 en dos viajeros con Covid-19, uno procedente de EEUU y el otro de Venezuela. Ambos se encuentran aislados, según se informó.



Con la suma de estos dos casos, son cinco los viajeros provenientes del exterior en los que se detectó la variante originalmente identificada en India. Argentina no registra circulación de esta variante de preocupación y, en este sentido, es relevante destacar la importancia de que todos los viajeros que regresen al país realicen los días indicados de aislamiento y el test de PCR al séptimo día del arribo.





Sobre los nuevos dos casos, la cartera sanitaria informó que el primero se trata de un viajero de 42 años, residente de la Ciudad de Buenos Aires, que arribó al país el 15 de junio desde Miami. El pasajero presentó una prueba de PCR negativa previa al vuelo y un test de antígeno también negativo realizado al arribar al país. La persona refirió haber recibido la vacuna Janssen el 5 de junio, presentando síntomas leves que relacionó con un cuadro de alergia. El 23 de junio se realizó un estudio de PCR de seguimiento con resultado detectable, por lo que se encuentra actualmente en aislamiento.



Ayer el Instituto ANLIS Malbrán confirmó la detección de variante Delta. El viajero convive con un familiar que actualmente se encuentra internado cursando un cuadro de neumonía.La jurisdicción está realizando los estudios de foco correspondientes al viajero y a su familiar.



En cuanto al segundo caso, es un viajero de 35 años también residente de Ciudad de Buenos Aires, que dijo haber permanecido dos meses en Venezuela, y regresó al país el 21 de junio (Vía Panama-Bogota). Presentó test PCR negativo previo al vuelo y test de antígeno realizado al arribo al país también negativo. El 23 de junio comenzó con síntomas (diarrea y mialgias); y un día después se realizó un test de antígeno con resultado positivo y PCR detectable, por lo que se derivó para cumplimiento del aislamiento a un hotel sanitario de la Ciudad. También en este caso, el Instituto Malbrán confirmó ayer 1 de julio la detección de variante Delta. El viajero refirió haber tenido contacto con una persona que actualmente se encuentra asintomática y en seguimiento por la jurisdicción.



En el actual contexto, la cartera sanitaria nacional se encuentra realizando las acciones de vigilancia epidemiológica necesarias para la detección, control y aislamiento de las variantes de preocupación de coronavirus a fin de demorar el ingreso de la variante Delta del SARS-CoV-2, una mutación del virus que por el momento no es predominante en el país.



Para retrasar el ingreso de variantes de preocupación a través de viajeros, las fronteras del país se encuentran cerradas al turismo desde el 25 de diciembre del año pasado y, recientemente, se estableció un límite de 600 pasajeros diarios para arribos de viajeros argentinos por los corredores seguros: los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y San Fernando.