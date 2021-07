Actualizan por DNU ley de vacunas para comprar dosis de Pfizer, Janssen y Moderna

Sábado, 03 de julio de 2021

La ministra de Salud y la secretaria de Legal y Técnica dieron detalles de la nueva legislación que permitirá el avance de las negociaciones para adquirir vacunas pediátricas y nuevas dosis para la población general.





La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, anunciaron esta tarde que el Gobierno firmará un nuevo DNU para que Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y a ampliar el espectro de vacunas disponibles, de nuevos laboratorios como Pfizer, Janssen y Moderna.





"El DNU es el resultado de un proceso de negociaciones con laboratorios proveedores que habían manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la ley vigente", explicó Ibarra.





En este sentido, amplió que el presidente Alberto Fernández dio la instrucción hace varios meses "de encarar una negociación para encauzar las necesidades de los laboratorios con los intereses de los argentinos. Fue un proceso arduo y se trabajó mucho con los equipos técnicos y jurídicos”.



El DNU que estará publicado este sábado en el Boletín Oficial crea un Fondo de Reparación Covid- 19 para financiar el pago de indemnizaciones ante el caso de una persona que se compruebe que fue dañada por la aplicación de cualquier vacuna. Ibarra explicó que el fondeo se conformará a partir del 1,25% del valor free carrier de cada dosis que ingrese al país. En caso de que el fondo no pueda hacerse cargo, siempre deberá responder el Estado Nacional, aunque el DNU también amplia la



Anoche, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que el Gobierno nacional evaluaba una "modificación al marco normativo" para avanzar con la compra de vacunas contra el Covid-19 de farmacéuticas que hasta el momento no aceptaban los requisitos establecidos por la actual ley, como Pfizer.



"Siempre hubo negociaciones, desde el primer día, con todos los laboratorios. Los estadounidenses exigían una normativa distinta. El presidente (Alberto Fernández) está evaluando resolverlo de una manera distinta, aún estamos trabajando en esta línea", había dicho ayer el jefe de ministros.



En octubre de 2020, el Congreso aprobó una norma para facilitar la llegada de las primeras dosis. Sin embargo, las negociaciones con la farmacéutica estadounidense se empantanaron luego de que cuestionara la incorporación de la palabra negligencia en el texto de la ley.



El ajuste a la normativa también permitirá avanzar con otros laboratorios como Moderna y Janssen y así recibir más dosis para completar la campaña de inmunización, sumando a los menores de edad. Hasta el momento, la vacuna de Pfizer es la única que está aprobada para su uso en niños de entre 13 y 17 años, si bien la China ya testeó su vacuna Sinovac para la población infantil, entre los 3 y 17 años.



El pedido para avanzar en la compra de la vacuna Pfizer volvió a colarse ayer a la tarde en el Congreso, cuando desde Juntos por el cambio solicitaron incluir en el temario un proyecto de ley para cambiar la normativa, el que fue bloqueado por el Frente de Todos, atentos a alas negociaciones que el Gobierno nacional mantenía por esas horas con los laboratorios internacionales.



La vicepresidenta de la comisión de Salud, la diputada del PRO, Carmen Polledo, argumentó la posición de Juntos por el Cambio y ratificó la imperiosa la necesidad de contar con las dosis del laboratorio estadounidense debido a que "hay alrededor de 100.000 chicos con factores de riesgo" y aclaró que no se trata de "un capricho o una obsesión".



A su turno, el presidente de la Comisión de Salud, el oficialista, Pablo Yedlin, explicó porque no aceptarían tratar el proyecto en la tarde de ayer. "Estamos esperando la confirmación del laboratorio porque no vamos a seguir cambiando leyes todas las semanas si el laboratorio no va a dar el acuerdo suficiente. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de la industria de que va a vender las vacunas", indicó.