Colapsó un edificio en construcción en Washington Viernes, 02 de julio de 2021 Cinco personas fueron rescatadas por los equipos de bomberos, pero sus heridas no son de gravedad.



Cinco trabajadores resultaron heridos este jueves luego de registrarse el derrumbe de una obra en construcción en Washington, Estados Unidos.



El hecho se produjo cuando colapsó el lugar y varias personas quedaron atrapadas entre los escombros para luego ser rescatados por los equipos de búsqueda.







Este derrumbe se produjo justo una semana después de que se produjera la caída del Champlain Towers South de 12 pisos en Miami, por el cual hasta el momento hay al menos 18 muertos y más de 140 personas desaparecidas.



Las casas vecinas, afectadas por el derrumbe, fueron evacuadas, informaron los bomberos y los servicios de emergencia de Washington en Twitter.



En tanto, los heridos fueron trasladados al hospital más cercano y, de acuerdo con medios estadounidenses, sus heridas no son de gravedad.



"No sabemos qué causó el colapso, pero hubo una fuerte tormenta pasando por el área. Dos estructuras a la derecha sufrieron algunos daños secundarios y una estructura vacía a la derecha sufrió daños importantes", sostuvo un portavoz del Servicio de Emergencias Médicas del distrito Columbia.



La estructura, de cinco pisos, está a unos ocho kilómetros al norte del edificio del Capitolio, justo al este del parque Rock Creek.