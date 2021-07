Un playero asegura que vio a Guadalupe con un hombre en Mendoza

Viernes, 02 de julio de 2021

Sigue la investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que lleva más de 17 días sin noticias de ella en SanLuis.





Jorge Páez trabaja como playero en una estación de servicio ubicada en el departamento mendocino de Las Heras, y asegura que ayer vio a Guadalupe junto a un hombre de unos 30 años.





"Llegó un auto con un hombre de unos 30 años que bajó con una nena. La nena me dice "yo soy famosa" y era igual a Guadalupe. Estaba bien vestida, con un gorrito de lana", aseguró Páez.



"Yo le dije 'sos igual a la nena que buscan en la televisión'. El hombre que venía con ella se puso nervioso y me dijo que no dijera eso", agregó el playero mendocino.



"Venían en un auto negro o azul oscuro, como un Ford Mondeo. Los nervios me traicionaron y cuando me distraje el auto se había ido. Las cámaras no registraron el auto porque estaban apagadas", añadió Páez.