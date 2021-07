Enviaron a juicio a Sebastián Villa por violencia de género

Jueves, 01 de julio de 2021

La Sala III de la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de la defensa. El delantero de Boca está acusado de golpear y amenazar a Daniela Cortés.





Enviaron a juicio a Sebastián Villa por violencia de género contra su ex

La Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó hoy la elevación a juicio oral de la causa que investiga al futbolista de Boca Sebastián Villa por violencia de género contra su ex pareja. El delantero colombiano está acusado de haber golpeado y agredido verbalmente a Daniela Cortés cuando ambos vivían en un country de la zona de Canning.





El expediente había sido elevado a juicio el 4 de junio pasado por Javier Maffucci Moore, juez de Garantías de Lomas de Zamora, y la Cámara se expidió hoy tras la apelación del abogado Martín Apolo, defensor del delantero de Boca.





La UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, había solicitado la elevación a juicio oral del caso el 15 de marzo pasado, por la "probabilidad positiva" de que efectivamente se hubiera concretado la agresión del futbolista colombiano a su ex novia.



La realización del juicio, estimaron fuentes de la defensa del futbolista -quienes no confirmaron si apelarán ante el Tribunal de Casación Penal- podría concretarse el año próximo, dado que "está en curso una instrucción suplementaria con pericias", al tiempo que ratificaron que "ello no impedirá que el futbolista siga con sus actividades deportivas".



La acusación que recae sobre Sebastián Villa es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género en concurso real con amenazas coactivas. La pena estimada es de 5 a 10 años de cárcel.





Villa, de 24 años, fue denunciado por Cortés, de 25, por un episodio de violencia de género vivido el 27 de abril de 2020 por la noche en la casa del barrio cerrado Saint Thomas, en Canning, partido bonaerense de Esteban Echeverría.



El del médico legista que consta en la causa había dado cuenta de que Cortés presentaba varias heridas, entre ellas edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo.



Un video publicado por Cortés mostraba imágenes de ella visiblemente golpeada. Además, relataba hechos violentos vividos al lado del futbolista de Boca, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".



Asimismo, desde Colombia se había conocido, según informaron medios locales, otra denuncia por violencia de género contra Sebastián Villa por parte de su ex novia Alexandra Marín.



El futbolista tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de 2023, con una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares.