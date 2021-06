Se sorteó el fixture del torneo local: River-Boca en el Monumental el 3 de octubre

Miércoles, 30 de junio de 2021

El torneo de la Liga Profesional de Fútbol arrancará el viernes 16 de julio, con fecha de finalización para el fin de semana del 12 de diciembre. Los dos colosos del fútbol argentino se medirán en la fecha 14.





La Liga Profesional de Fútbol (LPF) realizó este martes el sorteo del nuevo torneo que tendrá una nueva edición del Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental para la fecha 14, el domingo 3 de octubre.



La última vez que se enfrentaron River y Boca en el Antonio Vespucio Liberti fue en la Superliga 2019/2020, cuando igualaron sin goles por la quinta fecha.



Luego, por torneo local, jugaron tres veces: Boca 2-River 2 (Copa Diego Maradona 2020); Boca 1-River 1 (Copa de LPF 2021) y Boca 1 (4)-River 1 (2) (Copa de la LPF 2021), todas en La Bombonera.



El comienzo de River y Boca será con equipos santafesinos. El conjunto de Marcelo Gallardo recibirá a Colón, el último campeón, y los dirigidos por Miguel Ángel Russo visitarán a Unión.



El sorteo del próximo torneo se realizó en en el segundo piso de la sede de la LPF con la participación de algunos dirigentes en forma virtual vía Zoom y otros de manera presencial, como su presidente, Marcelo Tinelli, y el vicepresidente primero, Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors.



El campeonato se jugará a 25 fechas, con el sistema de todos contra a todos a una sola rueda. Y respecto de los clásicos, no se realizaron sorteos por la localía porque estas se invirtieron en relación con la Copa de la Liga Profesional que se desarrolló en el primer semestre del año.



La fecha de inicio está estipulada para el viernes 16 de julio, con fecha de finalización para el fin de semana del 12 de diciembre.



Los enfrentamientos de las 25 fechas serán de la siguiente manera





Fecha 1: Unión-Boca, Central Córdoba-Banfield, Arsenal-San Lorenzo, Newell's-Talleres, Independiente-Argentinos, Sarmiento-Estudiantes, Aldosivi-Patronato, Gimnasia-Platense, Vélez-Racing, Godoy Cruz-Rosario Central, Huracán-Defensa y Justicia, Lanús-Atlético Tucumán y River-Colón.



Fecha 2: River-Unión, Colón-Lanús, Atlético Tucumán-Huracán, Defensa y Justicia-Godoy Cruz, Central-Vélez, Racing-Gimnasia LP, Platense-Aldosivi, Patronato-Sarmiento, Estudiantes LP-Independiente, Argentinos-Newell's, Talleres-Arsenal, San Lorenzo-Central Córdoba y Banfield-Boca.



Fecha 3: Unión-Banfield, Boca-San Lorenzo, Central Córdoba-Talleres, Arsenal-Argentinos, Newell's-Estudiantes, Independiente-Patronato, Sarmiento-Platense, Aldosivi-Racing, Gimnasia-Central, Vélez-Defensa y Justicia, Godoy Cruz-Atlético Tucumán, Huracán-Colón, Lanús-River.



Fecha 4: Lanús-Unión, River-Huracán, Colón-Godoy Cruz, Atlético Tucumán-Vélez, Defensa y Justicia-Gimnasia, Central-Aldosivi, Racing-Sarmiento, Platense-Independiente, Patronato-Newell's, Estudiantes-Arsenal, Argentinos-Central Córdoba, Talleres-Boca, San Lorenzo-Banfield.



Fecha 5: Unión-San Lorenzo, Banfield-Talleres, Boca-Argentinos, Central Córdoba-Estudiantes, Arsenal-Patronato, Newell's-Platense, Independiente-Racing, Sarmiento-Central, Aldosivi-Defensa, Gimnasia-Atlétic Tucumán, Vélez-Colón, Godoy Cruz-River, Huracán-Lanús.



Fecha 6: Huracán-Unión, Lanús-Godoy Cruz, River-Vélez, Colón-Gimnasia, At. Tucumán-Aldosivi, Defensa-Sarmiento, Central-Independiente, Racing-Newell's, Platense-Arsenal, Patronato-Central Córdoba, Estudiantes-Boca, Argentinos-Banfield, Talleres-San Lorenzo.



Fecha 7: Unión-Talleres, San Lorenzo-Argentinos, Banfield-Estudiantes, Boca-Patronato, Central Córdoba-Platense, Arsenal-Racing, Newell's-Central, Independiente-Defensa, Sarmiento-At. Tucumán, Aldosivi-Colón, Gimnasia-River, Vélez-Lanús y Godoy Cruz-Huracán.



Fecha 8: Godoy Cruz-Unión, Huracán-Vélez, Lanús-Gimnasia, River-Aldosivi, Colón-Sarmiento, At. Tucumán-Independiente, Defensa-Newell's, Central-Arsenal, Racing-Central Córdoba, Platense-Boca, Patronato-Banfield, Estudiantes-San Lorenzo, Argentinos-Talleres.



Fecha 9: Unión-Argentinos, Talleres-Estudiantes, San Lorenzo-Patronato, Banfield-Platense, Boca-Racing, Central Córdoba-Rosario Central, Arsenal-Defensa, Newell's-At. Tucumán, Independiente-Colón, Sarmiento-River, Aldosivi-Lanús, Gimnasia-Huracán, Vélez-Godoy Cruz.



Fecha 10: Vélez-Unión, Godoy Cruz-Gimnasia, Huracán-Aldosivi, Lanús-Sarmiento, River-Independiente, Colón-Newell's, At. Tucumán-Arsenal, Defensa-Central Córdoba, Central-Boca, Racing-Banfield, Platense-San Lorenzo, Patronato-Talleres, Estudiantes-Argentinos.



Fecha 11: Unión-Estudiantes, Argentinos-Patronato, Talleres-Platense, San Lorenzo-Racing, Banfield-Central, Boca-Defensa, Central Córdoba-At. Tucumán, Arsenal-Colón, Newell's-River, Independiente-Lanús, Sarmiento-Huracán, Aldosivi-Godoy Cruz, Gimnasia-Vélez.



Fecha 12: Gimnasia-Unión, Vélez-Aldosivi, Godoy Cruz-Sarmiento, Huracán-Independiente, Lanús-Newell's, River-Arsenal, Colón-C. Córdoba, At. Tucumán-Boca, Defensa-Banfield, Central-San Lorenzo, Racing-Talleres, Platense-Argentinos, Patronato-Estudiantes.



Fecha 13: Unión-Patronato, Estudiantes-Platense, Argentinos-Racing, Talleres-Central, San Lorenzo-Defensa, Banfield-At. Tucumán, Boca-Colón, C. Córdoba-River, Arsenal-Lanús, Newell's-Huracán, Independiente-Godoy Cruz, Sarmiento-Vélez, Aldosivi-Gimnasia.



Fecha 14: Aldosivi-Unión, Gimnasia-Sarmiento, Vélez-Independiente, Godoy Cruz-Newell's, Huracán-Arsenal, Lanús-C. Córdoba, River-Boca, Colón-Banfield, At. Tucumán-San Lorenzo, Defensa-Talleres, Central-Argentinos, Racing-Estudiantes, Platense-Patronato.



Fecha 15: Unión-Platense, Patronato-Racing, Estudiantes-Central, Argentinos-Defensa, Talleres-At. Tucumán, San Lorenzo-Colón, Banfield-River, Boca-Lanús, C. Córdoba-Huracán, Arsenal-Godoy Cruz, Newell's-Vélez, Independiente-Gimnasia, Sarmiento-Aldosivi.



Fecha 16: Sarmiento-Unión, Aldosivi-Independiente, Gimnasia-Newell's, Vélez-Arsenal, Godoy Cruz-C. Córdoba, Huracán-Boca, Lanús-Banfield, River-San Lorenzo, Colón-Talleres, At. Tucumán-Argentinos, Defensa-Estudiantes, Central-Patronato, Racing-Platense.



Fecha 17: Unión-Racing, Platense-Central, Patronato-Defensa, Estudiantes-At. Tucumán, Argentinos-Colón, Talleres-River, San Lorenzo-Lanús, Banfield-Huracán, Boca-Godoy Cruz, C. Córdoba-Vélez, Arsenal-Gimnasia, Newell's-Aldosivi, Independiente-Sarmiento.



Fecha 18: Indepediente-Unión, Sarmiento-Newell's, Aldosivi-Arsenal, Gimnasia-C. Córdoba, Vélez-Boca, Godoy Cruz-Banfield, Huracán-San Lorenzo, Lanús-Talleres, River-Argentinos, Colón-Estudiantes, At. Tucumán-Patronato, Defensa-Platense, Central-Racing.



Fecha 19: Unión-Central, Racing-Defensa, Platense-At. Tucumán, Patronato-Colón, Estudiantes-River, Argentinos-Lanús, Talleres-Huracán, San Lorenzo-Godoy Cruz, Banfield-Vélez, Boca-Gimnasia, C. Córdoba-Aldosivi, Arsenal-Sarmiento, Newell's-Independiente.



Fecha 20: Newell's-Unión, Independiente-Arsenal, Sarmiento-C. Córdoba, Aldosivi-Boca, Gimnasia-Banfield, Vélez-San Lorenzo, Godoy Cruz-Talleres, Huracán-Argentinos, Lanús-Estudiantes, River-Patronato, Colón-Platense, At. Tucumán-Racing, Defensa-Central.



Fecha 21: Unión-Defensa, Central-At.Tucumán, Racing-Colón, Platense-River, Patronato-Lanús, Estudiantes-Huracán, Argentinos-Godoy Cruz, Talleres-Vélez, San Lorenzo-Gimnasia, Banfield-Aldosivi, Boca-Sarmiento, C. Córdoba-Independiente, Arsenal-Newell's.



Fecha 22: Arsenal-Unión, Newell's-C. Córdoba, Independiente-Boca, Sarmiento-Banfield, Aldosivi-San Lorenzo, Gimnasia-Talleres, Vélez-Argentinos, Godoy Cruz-Estudiantes, Huracán-Patronato, Lanús-Platense, River-Racing, Colón-Central, At. Tucumán-Defensa.



Fecha 23: Unión-Atlético Tucumán, Defensa-Colón, Central-River, Racing-Lanús, Platense-Huracán, Patronato-Godoy Cruz, Estudiantes-Vélez, Argentinos-Gimnasia, Talleres-Aldosivi, San Lorenzo-Sarmiento, Banfield-Independiente, Boca-Newell's, C. Córdoba-Arsenal.



Fecha 24: C. Córdoba-Unión, Arsenal-Boca, Newell's-Banfield, Independiente-San Lorenzo, Sarmiento-Talleres, Aldosivi-Argentinos, Gimnasia-Estudiantes, Vélez-Patronato, Godoy Cruz-Platense, Huracán-Racing, Lanús-Central, River-Defensa, Colón-At. Tucumán.



Fecha 25: Unión-Colón, At. Tucumán-River, Defensa-Lanús, Rosario Central-Huracán, Racing-Godoy Cruz, Platense-Vélez, Patronato-Gimnasia, Estudiantes-Aldosivi, Argentinos-Sarmiento, Talleres-Independiente, San Lorenzo-Newell's, Banfield-Arsenal, Boca-Central Córdoba.