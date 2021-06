Explotó una escuela rural y murieron dos obreros Miércoles, 30 de junio de 2021 Ardió un establecimiento escolar de la localidad neuquina de Añelo cuando estaban realizando tareas de remodelación. “Afortunadamente no había niños a esa hora”, dijo a Télam el presidente de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque.





Dos obreros murieron y una docente sufrió heridas graves en la tarde de este martes, tras una explosión en la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque, a 60 kilómetros de la localidad neuquina de Añelo, mientras se realizaban trabajos de remodelación en el lugar, informaron fuentes oficiales.



“Afortunadamente no había niños en la escuela a esa hora”, dijo a Télam el presidente de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque, Claudio Moyano y agregó que se ignora la causa de la explosión.



Moyano destacó además que la deflagración ocurrió "en una parte del albergue que está separado de las aulas, donde se hacían trabajos de remodelación".



Los dos obreros fallecidos quedaron bajo los escombros tras la explosión, según pudieron constatar los bomberos.



En tanto la docente que sufrió heridas de consideración, fue trasladada al Hospital Provincial “Castro Rendón” de la ciudad de Neuquén.



La Asociación Trabajadores de la Educación (ATEN) informó en un comunicado que integrantes de la seccional Añelo del gremio y de vocalías del Consejo Provincial de Educación ya viajaron hasta Aguada San Roque y que “en el momento de la explosión no