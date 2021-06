Empieza la producción del componente 2 de la Sputnik V en la Argentina

Martes, 29 de junio de 2021

El próximo lunes comenzarán a producir en la Argentina el componente 2 de la vacuna Sputnik V. Serán en primera instancia 150 mil dosis y quedarán a la espera del aval del Instituto Gamaleya de Rusia para ser distribuidas a las provincias.





“El componente activo que se utiliza para la producción de vacunas tiene que llegar desde Rusia, desde el Instituto Gamaleya. Tenemos previsto el arribo de otros 560 litros que nos prometieron que van a permitir producir casi un millón de dosis. Esperamos que sea a continuación de este y no se intercale con otro porque nosotros no podemos parar, tenemos que seguir con la cadena productiva”, informó el presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.





El empresario informó que ya produjeron 450 mil dosis que esta siendo analizadas. Una pequeña muestra del lote viajó a Rusia para obtener el aval final del laboratorio Gamaleya. Una vez que termine ese trámite, se requerirá habilitación a la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) para que el Gobierno inicie su distribución por todo el país.



“Gamaleya hace los últimos análisis y ahí hay un cuello de botella. Es un instituto impresionante, que está con mucha demanda, y tienen que dar de alta el lote para poder ser comercializado. Eso puede pasar de un momento a otro. Nosotros hicimos nuestras pruebas y nos dio todo perfecto”, explicó el empresario.



En ese sentido, Figueiras señaló que: "Es un proceso complicado la producción de la vacuna, hay que procesar, filtrar, dosificar y congelar la sustancia". Y agregó: "Vamos avanzando en la cadena productiva y vamos adquiriendo independencia. La pandemia es una tragedia, la peor del siglo".



Además, aseguró que este martes comenzarán a producir otras 500 mil dosis del componente 1, que estará disponible a la espera de la aprobación rusa sobre el final de la semana.



Consultado sobre la posibilidad de que en un futuro se requiera aplicar una tercera dosis para evitar la propagación de las nuevas variantes de coronavirus, Figueiras explicó: “Yo no soy médico y soy muy respetuoso de las opiniones; se está hablando mucho de la tercera dosis como refuerzo”.



“Con este tema de las variantes, los países centrales deben ser generosos con la distribución de vacunas. Si los países centrales vacunan porque producen y no son generosos con el resto del mundo, aparecen estas variantes que las invaden a ellos mismos y para la economía; hay que ser muy inteligentes con este tema”, dijo.