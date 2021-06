"Estoy con mi amante", dijo un hombre que abusó sexualmente de una nena Martes, 29 de junio de 2021 Efectivos policiales encontraron al acusado cuando atacaba a la niña en una camioneta. "No me escraches", le dijo a los oficiales cuando lo fueron a detener.



La Policía de Santa Cruz detuvo esta semana a un hombre de 55 años que estaba encerrado en una camioneta con una nena de 13, a quien sometió a un abuso sexual agravado. La escena se volvió aún más tétrica cuando el acusado le dijo a los efectivos: "Por favor, no me escraches, soy casado y estoy con mi amante".



El hombre quedó detenido en la Comisaría Segunda de Las Heras, en el norte de Santa Cruz, informó el sitio La Opinión Austral. En el caso intervienen no sólo investigadores policiales sino también la Justicia y personal de la Defensoría De La Niñez Y Adolescencia para resguardar a la niña.





Todavía no está claro en qué sitio de Las Heras se encontraba estacionada la camioneta Volkswagen Saveiro del hombre de 55 años, pero el empleado de seguridad de una empresa petrolera lo vio con una "mujer" y dio aviso a la Policía.



El caso quedó en manos del juez de Las Heras Eduardo Quelín, quien ordenó la detención del acusado y activó el protocolo de Santa Cruz para lidiar con casos de abuso sexual de menores.