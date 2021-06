Uruguay le ganó a Paraguay y terminó segundo

Martes, 29 de junio de 2021

Con gol de Cavani, de penal, la Celeste superó por 1-0 a la Albirroja y jugará los cuartos de final contra Colombia en Brasilia. El combinado de Berizzo, en tanto, perdió a Almirón por lesión y se medirá contra Perú.





Por la quinta y última fecha del Grupo A de la Copa América 2021, Uruguay le ganó 1-0 a Paraguay en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro y terminó segundo gracias al gol de Edinson Cavani, de penal.





De esta manera, el combinado charrúa jugará los cuartos de final contra Colombia el próximo sábado en Brasilia, mientras que la Albirroja, que perdió a Miguel Almirón por lesión, hará lo propio contra Perú, un día antes. ¿Y Chile? Le tocó la parada más brava por ser cuarto: Brasil, el anfitrión.





Si bien ambas selecciones llegaban con el pase a los cuartos de final en el bolsillo, el partido fue noble y entretenido. Uruguay implementó mucha intensidad desde el arranque, con dos palos incluidos de Giorgian de Arrascaeta, y lo manejó desde todos los aspectos: físico, futbolístico, táctico y anímico. Realmente fue un justo ganador, más allá de que se quedó corto con el resultado y sufrió algunos embates sobre el final.



El único tanto llegó a raíz de una infracción de Ángel Romero sobre Nahitan Nández dentro del área: el atacante de San Lorenzo pecó por no tener oficio en la marca y se llevó puesto de atrás al ex Boca. El encargado de cambiar la pena máxima por gol fue Cavani, quien sumó dos goles en esta Copa América. En total, el delantero de Manchester United acumuló 53 gritos en 122 presentaciones con Uruguay.



Paraguay, en tanto, demostró en los primeros 45 minutos su peor faceta en el certamen, a tal punto que tuvo que esperar hasta el primer cuarto de hora del complemento para tener su primera aproximación: fue un gol de Óscar Romero que terminó siendo invalidado por un claro offside tras un doble cabezazo en el área.



El cansancio fue bajando las pulsaciones de un Uruguay que no pudo ampliar la ventaja en el marcador: Federico Valverde, el ingresado Luis Suárez, Cavani y Nández no estuvieron finos en la definición y le dieron vida a Paraguay, que cambió el esquema, puso tres centrales y emparejó el partido. Solo le faltó creérsela al combinado de Eduardo Berizzo, que terminó buscando el empate tímidamente.



Y los resultados estaban a la vista: Uruguay prometía más de contragolpe que Paraguay teniendo la pelota. Apretó un poco más la Albirroja sobre el final con un tiro libre endiablado de Ángel Romero, pero no pudo romper la resistencia de un rival que venía sin descanso (tuvo libre la primera fecha) y que no frena una vez que toma envión.