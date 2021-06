Batistuta presentó un amparo para no pagar el Aporte de las Grandes Fortunas Lunes, 28 de junio de 2021 Letal dentro del área como pocos; fuera de ella, le costaba un poco más. A décadas de su retiro, el exgoleador Gabriel Omar Batistuta parece que está intentando mejorar sus dotes de gambeteador, pero en el plano legal, ya que presentó una acción de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que lo exima de pagar el aporte extraordinario fijado por ley para afrontar la pandemia, según trascendió este lunes.









La causa, caratulada "Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP – Ley 27.605 S/proceso de conocimiento", se suma a la que ya presentaron otros deportistas (en actividad y retirados), entre ellos Carlos Tevez, aunque en este caso con una argumentación diferente.





Batistuta sostuvo no sólo que el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas es "confiscatorio", sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad agropecuaria.









El exgoleador de la Selección es un importante terrateniente en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo. Según la demanda, que ingresó el viernes por sorteo al juzgado número dos, a cargo del juez Esteban Furnari, y quedó registrada con el número 10380/2021, el aporte le insumiría a Batistuta parte de la renta de sus actividades productivas.









La renta, al igual que el salario, tiene carácter legal alimentario, por lo cual cualquier detrimento debe ser aplicado con "carácter restrictivo" y hasta un determinado porcentaje sobre el ingreso real.









Batistuta pidió, a través de su abogado, Luciano Cativa, una medida cautelar que le posibilite evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, esto es la validez constitucional –o no- de la ley que estableció el aporte extraordinario por única vez.









La presentación advierte, además, que para afrontar el pago Batistuta debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos.









La causa ingresó formalmente este lunes al juzgado de Furnari, quien deberá resolver sobre su admisibilidad, el planteo de medida cautelar y darle intervención al fiscal subrogante Miguel Ángel Guilligan para que se pronuncie al respecto.