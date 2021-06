México: la Corte Suprema despenalizó el consumo recreativo de marihuana Lunes, 28 de junio de 2021 En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de México levantó, este lunes, la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana. "Hoy es un día histórico para las libertades", declaró el presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar, tras la votación. La resolución anula la Ley General de Salud -que impedía el uso recreativo- de cannabis aunque no se autoriza la comercialización.











La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impedían el consumo lúdico de cannabis.









Ahora con esta resolución -y la posterior publicación de la declaración en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- , los mexicanos podrán pedir permisos para consumir de forma privada, cultivar y portar marihuana ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que pertenece a la Secretaría de Salud.





La Corte ordenó a la Cofepris diseñar las directrices para conseguir estos permisos así como para adquirir las modalidades de adquisición de las semillas. Hasta ahora, México solo contemplaba el uso medicinal de la marihuana, mientras el consumo recreativo se limitaba a quienes interpusieran un amparo judicial.









Por su parte, durante la sesión del máximo tribunal, la magistrada Norma Lucía Piña subrayó que, mientras el Congreso no legisle sobre la materia, "no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar" marihuana.





Festejos por el fallo





Aunque la sesión de los magistrados fue telemática, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado exigiendo la legalización.









Pepe Rivera, portavoz del colectivo, celebró la declaración ya que hasta ahora los amparos tenían "efectos individuales" para quienes podían pagar el proceso judicial, mientras que el fallo de este lunes servirá "a todos los ciudadanos". En ese sentido, dijo que la decisión de la Suprema Corte "cumple de manera inmediata las cuatro demandas del Movimiento Cannábico", que son el consumo sin fines de lucro, la portación, el trato digno y los espacios de consumo seguros.









Un largo camino





La decisión del máximo tribunal llegó tras un largo y tortuoso camino que acabó con un siglo de prohibición absoluta de la marihuana en el país.









Tras varios amparos de consumidores de marihuana, la Suprema Corte consideró inconstitucional la prohibición por violar "el libre desarrollo de la personalidad" y ordenó en 2019 al Congreso regular el asunto.









Después de que vencieran los dos primeros plazos otorgados por la Corte, el Senado aprobó el 19 de noviembre del año pasado una primera versión de la ley, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresada de nuevo al Senado, que dejó pasar el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.









El dictamen buscaba convertir México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.









Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas y penas de cárcel por superar las cantidades permitidas. Durante el debate en el Congreso, varios legisladores defendieron que la legalización supondría un golpe al crimen organizado.









Por su parte, desde comienzos de 2021, y tras varios años de retrasos tras su legalización en el Congreso, en México se normó el uso, la venta y la distribución de la marihuana medicinal, a la que ahora se suma este importante avance para el consumo lúdico.