Con algunas flexibilizaciones, la ciudad extiende la fase 3 por otra semana Lunes, 28 de junio de 2021 La reducción de la movilidad en el distrito más poblado de la provincia continuará hasta el próximo domingo. Las medidas ya llevan más de un mes y sirvieron para frenar el avance del coronavirus, que no obstante se mantiene en una meseta alta. Se reportaron ayer 565 casos.





La Comuna capitalina comunicó ayer que la fase 3 se mantendrá por una semana más en la ciudad, pero con algunas flexibilizaciones.



La medida acorde a lo dispuesto previamente mantiene todas las restricciones anteriores, aunque habilita hasta las 23 el funcionamiento de los supermercados, que tenían permitido atender solo hasta las 21.



De esta manera, la reducción de la movilidad en el distrito más poblado de la provincia será hasta el próximo 4 de julio.



El pasado 19 mayo, el gobernador Gustavo Valdés anunció la vuelta a la fase 3 para la ciudad de Corrientes y una decena de municipios y a la 2 para Goya y Mercedes. De esa fecha, semanalmente se viene prorrogando esa medida con algunas comunas que fueron ingresando y saliendo de la fase 3 de acuerdo con la evolución de la pandemia por la covid-19.



Esa medida provincial fue para frenar el avance del coronavirus y hasta el momento tuvo éxito: la curva de contagios es alta, pero se mantiene en meseta con leves variables.



Ahora, tal como sucedió la semana pasada, se prevé que entre hoy y mañana la Provincia comunique la prórroga de las fases en las distintas localidades. Esto, en principio se mantendría hasta mediados de julio, siempre sujeto a cómo continúe el estado de la curva de contagios.



El informe epidemiológico de la provincia consignó ayer 565 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 216 fueron contagios en la capital y los 349 restantes en 38 localidades del interior provincial, al haberse analizado 4.265 muestras en las últimas 24 horas.



Esto actualiza la cifra de casos activos en 4.400 y los acumulados en 75.332 en todo el territorio provincial, con 896.640 testeos realizados desde que se inició la pandemia y 69.877 recuperados.



A casi un año y medio de pandemia por la covid-19, junio es el mes con más cantidad de decesos por la enfermedad: acumula 235 personas fallecidas.



Desde el inicio de la pandemia, son 1.055 los fallecidos en toda la provincia a causa del coronavirus. En Chaco, en tanto, son 1.582; en Formosa, 816, y en Buenos Aires, 46.707.



Mientras que en todo el país, el acumulado de decesos trepa a 92.317.



En tanto, el parte del hospital de campaña informó ayer que hay 308 internados en esa institución. Hay 232 pacientes con diagnóstico de covid-19 en sala de clínica general. Todos se encuentran clínicamente estables. En la unidad de terapia intensiva (UTI) hay 76 pacientes con diagnóstico de covid-19, 72 con asistencia respiratoria mecánica. Todos, con pronóstico reservado.



Ayer, se reportaron 10 nuevos fallecidos en ese hospital.



La semana pasada, el gobernador Valdés pidió a la población que “se mueva lo menos posible”, aunque reconoció: “Tuvimos una baja de números de casos (la semana pasada)” e insistió en “mantener las medidas de prevención”.



En esas declaraciones, el gobernador confirmó que la Provincia busca comprar 1.000.000 de dosis de la vacuna contra el coronavirus CanSino.



“Suscribimos un pedido por un millón de las vacunas CanSino, como se sabe es complejo de adquirir, pero vamos por los mismos pasos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias; tenemos recursos y dinero, pero no hay vacunas”, dijo el mandatario.



La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine Adenovirus Type 5 Vector es de una sola dosis y fue desarrollada por laboratorio Cansino Biologics Inc. Beijing Institute of Biotechnology).



Es la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.