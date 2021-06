Continúa la búsqueda de 9 argentinos entre los desaparecidos por el derrumbe

Viernes, 25 de junio de 2021

El derrumbe ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como "la pequeña Buenos Aires".





Los rescatistas, bomberos y policías continúan con la búsqueda de 99 personas, entre ellas nueve argentinos, que permanecen desaparecidas luego del derrumbe de un edificio de 12 pisos en la ciudad estadounidense de Miami, donde murió una persona y 35 resultaron heridas, informaron este viernes las autoridades locales.



"Las autoridades no tienen noticias de 99 personas tras el derrumbe parcial de un edificio residencial cerca de Miami este jueves, lo que hace temer un alto balance de víctimas", precisó el jefe de la policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.



El derrumbe ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como "la pequeña Buenos Aires", donde residen numerosos argentinos que emigraron en 2001. Se trata del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.



Los operativos de búsqueda y rescate



Daniella Levine Cava, alcaldesa de ese condado, dijo que 102 personas fueron localizadas de las que vivían en el condominio derrumbado en las afueras de Miami Beach, según la agencia Ansa.



En tanto, la comisionada Sally Heyman, agregó que unos 14 sobrevivientes fueron rescatados de entre los escombros.



La Cancillería argentina, por su parte, indicó que se sigue buscando a 9 argentinos que estaban alojados en ese edificio, mientras las autoridades de Paraguay revelaron que 6 personas de ese país tampoco fueron encontradas desde el derrumbe.



Respecto a los argentinos, se conocieron las identidades de cuatro de los desaparecidos: se trata de Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Núñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad.



Entre los paraguayos está la cuñada del presidente Mario Abdo Benítez y su familia, por lo que el mandatario suspendió su agenda oficial de este jueves y el viernes.



"Son seis los paraguayos desaparecidos”, confirmó a Monumental AM el canciller Euclides Acevedo. Según la información que maneja Cancillería paraguaya, son la hermana de la Primera Dama, Sophia López Moreira; el esposo de ésta, el empresario ganadero Luis Pettengill; y los tres hijos menores de edad de la pareja.



La sexta desaparecida es una mujer identificada como Lady Luna Villalba, a quien el canciller señaló como “personal de servicio que acompañaba a la familia”, según el diario Última Hora.





El cónsul uruguayo en Miami, Eduardo Bouzout, también agregó que no se tienen noticias de tres uruguayos, consignó la agencia AFP, por lo que en total hay unos 18 latinoamericanos desaparecidos.



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que hay que prepararse para tener "malas noticias".



De acuerdo al sitio web Breaking911, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, afirmó que "se ha establecido un área para los residentes de ese edificio en nuestro centro comunitario. Tenemos 15 unidades familiares, creo, que estamos haciendo arreglos con la Cruz Roja y las van a llevar a habitaciones de hotel".



"También tenemos un edificio al lado que es un hotel con alrededor de 50 unidades y esas personas también tendrán que ser desplazadas porque no es seguro regresar. No estamos seguros de si este edificio va a seguir cayendo", añadió.



"Lo que sabemos es que estaban haciendo trabajos de techo en el edificio en ese momento. Ciertamente, ese no parece ser el problema que provocó el derrumbe. Algunos de los residentes del centro comunitario se han quejado conmigo de que el nuevo edificio que subía hacia el sur solía hacer temblar el edificio cuando estaban colocando los pilotes, pero creo que debemos analizar muy detenidamente lo que sucedió porque los edificios no se caen así. Simplemente no sucede. No ves edificios cayendo en Estados Unidos", completó.



"Se está llevando a cabo una búsqueda y rescate masivo y haremos todo lo posible para identificar y rescatar a aquellos que han quedado atrapados entre los escombros", dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.



Bomberos y rescatistas trabajan desde temprano en la búsqueda de supervivientes en medio de una inmensa cantidad de escombros a los que se redujo la mole construida a inicios de la década del ochenta, a metros de la playa.



"Colapsó la mitad de un edificio de 12 pisos que tiene 144 unidades, y están trabajando los equipos de rescate. Estamos tratando de identificar a algunas personas y también de rescatar a las que aún puedan estar atrapadas", dijo la alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa a metros del siniestro.





Por su parte, Erica Benítez, vocera del departamento de bomberos de Miami, contó que "esta madrugada se recibieron varios llamados por el colapso de parte de un edificio y que se trabaja para localizar a las personas que puedan estar atrapadas".



La funcionaria agradeció "la tarea de los bomberos, que están haciendo lo imposible a su alcance".



Sobre los motivos del colapso, el gobernador del estado norteamericano de Florida, Ron De Santis, indicó que no saben “si el edificio estaba comprometido en su estructura. Estamos abocados a salvar a las personas que puedan estar atrapadas".



Trabajaban más de 80 dotaciones de bomberos que llevan adelante una imponente operación de búsqueda y rescate.



Los argentinos que estaban en el lugar



En tanto, el cónsul argentino en la ciudad estadounidense, Leandro Fernández Suárez, afirmó en declaraciones públicas que están "en contacto con las autoridades del condado de Miami. Han llamado (argentinos al Consulado), he estado en contacto con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe".





Rodrigo, un argentino que tiene dos departamentos en el complejo Champlain Towers, dijo que "no había nada que hiciera temer que el edificio colapsaría".



Los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban parando en el edificio derrumbado desde inicios de junio y lograron abandonarlo a tiempo para ponerse a salvo.



"Seguimos en shock, hay gente desaparecida, muerta, y esto continúa para muchos seres queridos que van a sufrir esa pérdida. La verdad es que lo que vivimos con Gime fue un momento muy fuerte", dijo Vázquez en un audio difundido por voceros del actor.



Sobre lo sucedido, relató que volvían de cenar, "estacioné el auto en la cochera, y escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba, luego de seis o siete segundos subimos al ascensor, y se movió cuando estaba parando en el lobby del edificio".



"En ese momento arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo, no entendíamos qué pasaba, si era un tornado, un ataque, era lo más parecido a una película, y empezamos a correr junto a unas personas desbordadas por los nervios", continuó Vázquez.



Y luego manifestó: "Recién al salir entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento con muchos autos hundidos, las alarmas sonando, y Gime me hace dar cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla".