El Gobernador inauguró una E.T. en el sur de Goya Jueves, 24 de junio de 2021 Este jueves, el gobernador Gustavo Valdés inauguró una estación transformadora (ET) sobre Ruta Nacional 12 (km. 748). La misma alimentará a más de 1000 transformadores de la localidad de San Isidro y parajes cercanos, solucionando problemas de baja tensión y cortes de energía, además de atraer inversiones.



“A partir de ahora sí podemos pensar en crecer en infraestructura eléctrica”, declaró el mandatario, quien prometió más obras de este tipo para la zona.



Hasta hace poco, San isidro, distintos parajes rurales y alrededor de 1000 transformadores cercanos se alimentaban de una línea de 132.000 voltios proveniente desde Goya, lo que ocasionaba problemas de baja tensión y cortes debido a que la demanda energética era mayor a lo que el servicio podía prestar.



Con la nueva estación transformadora, de esa línea de 132.000 voltios se alimentan otras dos que proveerán energía a San Isidro, Stella Maris, Bañando San Antonio y otros parajes.



“Los hogares solucionarán los inconvenientes energéticos y también se posibilitará la llegada de inversiones, como las arroceras”, explicó el interventor de la DPEC, Alfredo Aun, cuya entidad estuvo a cargo de la obra y que administra 16 de las 24 estaciones de la provincia.



Para este año se espera inaugurar otras cuatro estaciones transformadoras: en Parada Pucheta, San Alonso, Mocoretá y el parque industrial de Ituzaingó, agregó el interventor.



Por su parte, el secretario Energía, Arturo Busso, comentó que como obra complementaria se extendió una línea de 14km. hasta el paraje Stella Maris, beneficiando a 150 familias. Además, se iluminó el muelle de ese paraje con luminarias solares autónomas y se instalarán más de 30 transformadores a familias rurales que hoy no cuentan con energía.



Valdés mostró su satisfacción por llevar energía eléctrica a las zonas rurales



Tras concretar la inauguración de la Estación transformadora en San Isidro, el gobernador Gustavo Valdés mostró su satisfacción en que finalmente llegó el día esperado para poder “llevar energía al campo y a toda la zona rural de Goya”.



Luego, el titular del ejecutivo provincial señaló que anteriormente se daba el problema que no existía ET entre Goya y Esquina para poder distribuir energía con potencia a toda esta zona de la provincia.



Y en ese sentido explicó que los caminos eran dos: “O bajábamos la línea o la hacíamos cruzar por el Río Paraná una línea para alimentar a la zona”, a lo que afirmó que se consideró más conveniente y económica esta segunda alternativa.



“Necesitábamos tener suficiencia energética, bajando la línea que viene a nuestro tendido eléctrico al sistema interconectado provincial”, comentó Valdés, enfatizando que esta obra va a posibilitar solucionar el problema de 1.100 transformadores que hoy tienen baja potencia, al igual que seguir extendiendo la línea energética, para que esta zona, que es una de las más productivas de la provincia, pueda tener energía para crecer.



En otro tramo de sus conceptos, el mandatario hizo pública sus felicitaciones a todo el personal de la Dirección Provincial de Energía que logró retomar su plena capacidad de trabajo y resaltó que con mano de obra de esta empresa del estado se pudo concretar la obra que tiene un costo de acuerdo al ritmo inflacionario de 250 millones de pesos actuales y que, si se la hubiera tercerizado, el monto hubiese sido mucho más elevado.



“A partir de ahora sí podemos pensar en crecer en infraestructura eléctrica”, dijo con tono firme Valdés, a la vez que comprometió otra inversión del orden de los 30 millones de pesos para llegar al paraje Stella Maris y la zona sur rural y cerró expresando: “Vamos a seguir invirtiendo para que cada familia de San Isidro tenga energía eléctrica y que mejoren su calidad de vida”.



Presencias



Además de Valdés y los mencionados funcionarios, estuvieron ministros; legisladores; secretarios y subsecretarios provinciales; intendentes de localidades vecinas y demás autoridades.