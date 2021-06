Detectaron infracciones en el cumplimiento del programa Precios Cuidados Jueves, 24 de junio de 2021 Agentes del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia llevaron a cabo una serie de inspecciones en establecimientos adheridos al programa nacional y verificaron que dos cadenas de supermercados no tenían stock de marcas incluidas en los listados.

Labraron actas e iniciaron los procedimientos que corresponden cuando se comprueban irregularidades.



El Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Comercio, reafirma constantemente su compromiso de cuidar el bolsillo de los correntinos, por eso los inspectores del área realizaron controles en supermercados de la capital. En los operativos detectaron irregularidades en el cumplimiento del programa nacional Precios Cuidados y labraron las actas correspondientes.



Los controles se realizan por pedidos del ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, y el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, para asegurar el cumplimiento de la disponibilidad en góndola de los productos incluidos en la lista de Precios Cuidados para Corrientes.



Los inspectores visitaron dos cadenas de hipermercados adheridos al programa, una de ellas ubicada en la esquina de las avenidas Pedro Ferré y Chacabuco; y la otra por avenida Maipú, y en ambos comercios constataron incumplimientos. En el primer caso verificaron la existencia de tres productos esenciales (yerba, aceite y harina) pero solo de algunas marcas específicas; y en el caso de leche larga vida no tenían en stock ninguna de las marcas incluidas en el listado vigente. En el segundo establecimiento contaban con harina, yerba y leche, pero no todas las marcas, y en el caso del aceite comprobaron que la falta de stock es total para las marcas incluidas en el programa.



Al tratarse de un programa de adhesión formal y con normativa nacional, en ambos comercios se labraron actas de infracción. Vale recordar que en los controles realizados con anterioridad ya se detectaron incumplimientos por parte de los comercios adheridos. Por ello, como conclusión, los inspectores señalaron que la disponibilidad en oferta en góndola de los productos indispensables “es escasa”, aunque en muchos de los casos “con faltantes justificados por las propias autoridades nacionales”.



Ahmar informó que quedó sin efecto el programa nacional de Precios Máximos por vencimiento del plazo de vigencia. En ese sentido, consideró que “se trató de una acertada medida ya que en la práctica no se aplicaba”. Además, aclaró que las autoridades nacionales comunicaron la suspensión del programa de "cortes cárnicos" a precios bonificados por el actual conflicto con las entidades agropecuarias y frigoríficos.



El subsecretario de Comercio señaló que desde Nación informaron que el nuevo programa "Súper cerca" aún no está implementado en Corrientes y que próximamente, cuando los fabricantes cuenten con tales productos y los comercialicen, remitirán las pautas para su control.