Se derrumbó de un edificio en Miami: buscan a cuatro argentinos, uno de ellos es correntino Jueves, 24 de junio de 2021 El derrumbe ocurrió poco después de la 2:00 AM hora local en un condominio de Surfside, cerca de Miami Beach. Al menos una persona murió y diez quedaron heridas. Se busca a cuatro argentinos entre los escombros, uno de ellos correntino.





El derrumbe parcial de un edificio de doce plantas en Miami dejó al menos una persona muerta y varios heridos, y provocó un enorme despliegue de socorristas en la madrugada del jueves. Asimismo, fuentes cercanas informaron que habría un correntino desaparecido.



Se busca a cuatro argentinos, uno de ellos, al correntino Andrés Galfrascoli de 45 años, médico cirujano oriundo de la localidad correntina de Bella Vista. También buscan a la pareja del médico, Fabián Nuñez (55) y Sofía Nuñez Galfrascoli, de 6 años, que habían ido a pasar unos días a Florida para descansar y vacunarse contra el coronavirus.



Uno de los primeros testimonios que da cuenta de la desaparición de Andrés Galfrascoli, es el de Rodrigo, dueño del departamento. Mediante un audio expresó: “Los que están desaparecidos son Andrés, Fabián y Sofía. Andrés tiene 45 años, Fabián 55 y Sofía, tiene 6 años. Ellos están entre los escombros. No pude tener novedades. Los llamo y no contestan. Se estaban quedando en casa y con la mala suerte que me dijeron si había un departamento en la playa. Queremos quedarnos en la playa, me dijeron. Se quedaron ahí, con la mala suerte que la primera noche que se quedan, pasa lo que pasó”.







El derrumbe del edificio de doce plantas entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside provocó un enorme despliegue de bomberos que trabajaron durante toda la madrugada, con escenas de pánico y terror.



Desde Miami confirman que en ese edificio vivían argentinos, quienes son buscados entre los escombros.







Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas.



La policía cortó las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias y policía inundaron el lugar. El derrumbe levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario, y cubrió los autos en la calle incluso a dos cuadras de distancia.