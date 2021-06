Protocolo y virtualidad para las festividades de San Juan Bautista Jueves, 24 de junio de 2021 La situación sanitaria no permitirá las grandes celebraciones en honor al Santo Patrono de la ciudad. Desde la parroquia ubicada en el barrio Aldana dieron a conocer el programa oficial que tendrá sus actividades sin la presencia de feligreses por la pandemia.



La situación sanitaria no permitirá los grandes festejos en honor al Santo Patrono de la ciudad. Por ello, desde la parroquia ubicada en el barrio Aldana difundieron el programa oficial que tendrá sus actividades con protocolos y virtualidad.



Las festividades por San Juan Bautista – declarado patrono tradicional de la ciudad por ordenanza Nº6441/2016 – se vieron acotadas por segundo año consecutivo por la pandemia de coronavirus.



Igualmente, en la jornada de ayer la imagen del Santo Patrono recorrió la jurisdicción parroquial pero sin realizar una caravana. Los vecinos sólo pudieron saludar desde la puerta de sus hogares a su paso, que fue acompañado por un carro de sonido, y de esa manera cumplir con los protocolos sanitarios vigentes.



En la jornada de hoy, y de acuerdo al programa de la fiesta patronal, realizarán una ceremonia central que será presidida por el obispo auxiliar José Adolfo Larregain, quien estará acompañado por autoridades municipales y provinciales en dicha parroquia.



Sobre el estado de salud del párroco de la comunidad, padre Cristian Soto, quien superó recientemente al virus SARS-CoV2 tras estar internado en el Hospital de Campaña, fuentes del Arzobispado detallaron que realiza reposo y con buen estado de salud, pero que en esta oportunidad no podrá ser parte de la fiesta patronal.



Tampoco habrá quema de muñecos



En cuanto a la tradicional quema de muñecos que se lleva a cabo en esta festividad, desde la parroquia informaron que este año nuevamente, como ocurrió en 2020, no se podrá realizar debido a los protocolos vigentes, principalmente para evitar aglomeración de personas y también la movilidad en plena segunda ola de contagios en el país.



Recorrido por las calles y hospitales de la ciudad



Finalizada la Santa Misa, esta tarde la imagen recorrerá puntos claves de la ciudad. El horario de salida será las 18, luego del oficio religioso, desde la parroquia.



Lamentablemente y debido a este contexto de pandemia, los festejos por el Santo Patrono de la ciudad serán muy acotados pero realizarán un recorrido que tocará lugares muy importantes.



Algunos de los más destacados serán el Hospital de Campaña y demás centros de salud importantes de la ciudad, la Casa de Gobierno y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.



Este es el recorrido que detallaron los organizadores.

Baibiene y Brasil, continúa por Baibiene, Vélez Sarsfield Mayo (Dominicas), avenida Armenia (Parroquia Pompeya), Estados Unidos, avenida Ayacucho, (Hospital Llano) República Dominicana; avenida Independencia, avenida Ferré (Hospital de Campaña), avenida Artigas (Hospital Pediátrico) – (Dirección de Tránsito) San Martín, Ituzaingó (Parroquia Santa Rosa), avenida Ferré, Roca, Rivadavia, Brasil, General Paz, (Vicaría San Pablo) República del Líbano (Parroquia Sagrado Corazón) avenida Correa Fernández, avenida Sarmiento, avenida Ferré, avenida 3 de Abril, (Hospital Escuela) Mendoza, Rivadavia, San Juan, Juan R. Vidal (Hospital Vidal) Madariaga, Héroes Civiles, avenida 3 de Abril, Buenos Aires (Hogar Savio), Bolívar, Salta, La Rioja, Belgrano (Iglesia La Cruz) Buenos Aires (Hogar Juana Costa Chapo) Yrigoyen (Iglesia Catedral) España, Quintana, (Jefatura Policía) Buenos Aires Costanera, Salta (Ministerio de Seguridad – Legislatura – Casa de Gobierno) – 25 de Mayo, (Municipalidad) Córdoba, 9 de Julio (Arzobispado), Jujuy, avenida Pujol, Baibiene hasta la Parroquia San Juan Bautista.