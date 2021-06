Analizan prorrogar el DNU con restricciones a la espera de la ley de Emergencia Covid

Jueves, 24 de junio de 2021

El DNU presidencial vence este viernes. El quipo sanitario del Gobierno evalúa desdoblar las vacaciones de invierno para evitar contagios.





El presidente Alberto Fernández analiza prorrogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con restricciones por la pandemia de coronavirus, que vence el viernes próximo, a la espera de la sanción en el Congreso de la ley de Emergencia Covid, mientras el equipo sanitario evalúa desdoblar las vacaciones de invierno para evitar contagios y descarta abrir el turismo.



Según pudo saber Télam de fuentes oficiales, el Gobierno tomó nota de una advertencia que había formulado semanas atrás el Comité de Expertos sobre el peligro de mantener las vacaciones de invierno durante dos semanas consecutivas, una posibilidad que es considerada por los asesores como un "ingreso a la tercera ola".



La prórroga del DNU se extenderá entre dos y tres semanas, señalaron fuentes consultadas por esta agencia, que adelantaron que la normativa no contempla medidas referidas al turismo, como la reapertura de rutas interjurisdiccionales para las vacaciones de invierno, debido a que el receso escolar se iniciará recién el 19 de julio próximo.



El texto de ese DNU establece un marco sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario conocido como "semáforo sanitario", con una estructura similar al proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y está a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados, que en principio sería el martes próximo.



En tanto, el Presidente no tiene previstas para los próximos días rondas de asesoramiento con el Comité de Expertos porque los científicos mantienen "reuniones semanales" con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, apuntó un vocero, así como tampoco con gobernadores, como hizo en varias oportunidades.



El DNU que sería prorrogado el viernes próximo "tiene el mismo texto que el proyecto de ley y no hay un escenario para aplicarle alguna medida excepcional", aclararon fuentes oficiales.



Esa norma "tiene un piso de restricciones y, a partir de allí y eventualmente por la baja de casos y de ocupación en unidades de terapia intensiva (UTI), cada jurisdicción podrá determinar el modo de desarrollo de cada actividad", indicaron los portavoces.





En ese sentido, en el Gobierno se muestran "optimistas" por el descenso de casos y de ocupación de camas UTI al resaltar que "las medidas del Presidente dieron resultado", sumadas a los "efectos de la vacunación", por lo que se prevé un escenario "muy similar" a los de Canadá y Reino Unido, que tiene aperturas pronunciadas.



En cuanto al elevado número de fallecimientos diarios, señalaron que se trata de los ocasionados en "los picos de casos de la segunda ola, cuando había 35.000 contagios por jornada", subrayó la fuente, al advertir que "más casos son más muertes".



No obstante en el Gobierno consideran que "con las próximas dos o tres semanas de vacunación habrá un escenario más auspicioso" porque permitirá "reducir casos y, en caso de contagios, sobrellevar mejor la enfermedad y evitar muertes".



De acuerdo al informe de este miércoles del Gobierno, el Plan de Vacunación distribuyó desde diciembre último, cuando llegó al país el primer cargamento de vacunas, 20.947.590 de dosis, de las cuales 18.870.108 ya fueron aplicadas, 15.082.417 personas con el primer componente y 3.787.691 con ambos.



En tanto, el Ministerio de Salud reportó este miércoles 27.319 nuevos casos y 706 fallecidos en las últimas 24 horas; y desde el inicio de la pandemia se registraron 4.326.101 contagios y 90.986 muertes.